تنظر لجنة اليونسكو في ترشح 62 ملفا للتراث غير المادي، ويشمل ذلك العود العربي والحرف التقليدية من دول عربية وأوروبية وأفريقية في اجتماعها السنوي في شيامن.

من المقرر أن تنظر لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " يونسكو"، في 62 ملف ترشيح لإدراج عناصر تراثية على قوائم المنظمة. يأتي هذا الفصل الحاسم خلال الاجتماع السنوي للجنة، الذي سيعقد من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة في مدينة شيامن الصينية، وسط توقعات كبيرة بتضمين قائمة التراث العالمي عناصر عربية وإقليمية بارزة.

العود العربي وآمال الترميم الثقافي

يُعد العود العربي من أبرز الآلات الموسيقية الشرقية، وتتردد ألحانه المميزة في المقاهي والأعراس، كما يستخدم على نطاق واسع في الموسيقى التصويرية للأفلام. يأتي ترشيح العود ضمن مجموعة من 18 ملفا مشتركا تقدمت به عدة دول لتنظر فيها اللجنة خلال دورتها الحادية والعشرين، في خطوة تهدف إلى الاعتراف الدولي بهذه الأداة الموسيقية العريقة وحمايتها من الاندثار.

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مطابخ عالمية وتقاليد الطهو المتوارثة

تنظر اللجنة أيضا في ملفات تتعلق بالتقاليد الغذائية، بما في ذلك ملف حول الممارسات الصينية في إعداد الطعام وتذوقه، والذي يتضمن تقنيات مثل الطهو على البخار والتخمير، بالإضافة إلى استخدام أدوات مثل مقلاة الووك وعيدان الطعام. كما تشمل الترشيحات تقاليد مرتبطة بإعداد أطعمة بعينها، مثل السمسم والبقلاوة والصلصات التقليدية لدى شعوب المايا، مما ينعش النقاش حول الهوية الثقافية من خلال الذوق.

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حرف يدوية واحتفالات عائلية مشتركة

في ملف ترشيح مشترك، قدمت كل من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وإيران وأذربيجان وتركيا ومنغوليا، طلبا لإدراج حرفة صناعة اللباد، كدليل على الروابط الثقافية القديمة بين شعوب آسيا الوسطى. إلى جانب ذلك، رشحت أوكرانيا وبولندا وليتوانيا تقاليدها في الاحتفال بليلة عيد الميلاد، بينما قدمت بولندا والنمسا ولوكسمبورغ ملفا عن عيد القديسة بربارة الذي يحتفل به عمال المناجم في الرابع من ديسمبر، مما يعكس تنوع الممارسات المجتمعية.

تأريخ مقاومة بربادوس وتراث أفريقي

تسعى جزيرة بربادوس الكاريبية لإدراج لعبة "تنس الطرق" التي ظهرت في ثلاثينيات القرن العشرين، كرياضة مقاومة ناتجة عن إقصاء السود من الأندية البيضاء. كما تشهد الدورة إدراج عناصر من 4 دول أفريقية للمرة الأولى، وهي ليسوتو بقبعة "موكوروتلو"، وجنوب السودان بطقس "ييغا" الجنائزي، وإسواتيني بمهرجان ثمرة المارولا، وتنزانيا بموسيقى "سينغيلي". وتضم قوائم اليونسكو الثلاث حاليا 849 ممارسة تراثية من 157 بلدا.