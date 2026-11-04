ترشيحات جوائز الكاف 2026.. حسام حسن وحزامي الزمالك والأهلي في القائمة

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2026، والتي تضم حسام حسن ومعتمد جمال من المدربين، وحمزة عبد الكريم للاعب شاب، والزمالك كأفضل نادٍ.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن القائمة الرسمية للمرشحين على جوائز التميز السنوية لعام 2026، في خطوة تعكس التنافسية العالية داخل الساحرة المستديرة بالقارة السمراء. وشملت القوائم المعلنة أبرز الأسماء والمدربين الذين قدموا مستويات استثنائية خلال الموسم الماضي، مع تأكيد حضور قوي للكرة المصرية عبر مدربي المنتخبات والأندية.

قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة المدربين العشرة المرشحين للمنافسة الشديدة على جائزة المدرب الأفضل في القارة لعام 2026. وتضمنت القائمة وجود الثنائي المصري المتميز، حيث شارك حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، ومعتمد جمال مدرب نادي الزمالك في سباق التكريم هذا.

Also read وزارة الإسكان تعلن مواعيد حجز شقق الإيجار التمليكي و9 أكتوبر

وتنافس الأسماء المصرية ضمن مجموعة نخبوية من الكفاءات التدريبية الأفريقية البارزة، التي ضمت وليد الركراكي، ومحمد وهبي، وباب ثياو، وميجيل كاردوسو، وبوبيستا، ولامين ندياي، وألكسندر سانتوس. ويأتي ترشيح هؤلاء المدربين ليبرز جودة الأداء التكتيكي والإداري الذي تم تقديمه على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية المحلية والقارية.

اللاعب الشاب والأندية المتنافسة

في فئة المواهب الصاعدة، كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026. وقد نجح المصري حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر ونادي برشلونة الإسباني، في حجز مقعده بين أبرز المنافسين، مما يعزز الحضور المصري في الجوائز القارية.

Advertisement

ويعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الواعدة التي يراهن عليها مستقبل الكرة المصرية، خاصة بعد تجربته الاحترافية المميزة في صفوف النادي الكتالوني. وتتنافسه أسماء أخرى من النجوم الأفارقة الذين لفتوا الأنظار بأدائهم القوي مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال الفترة الماضية.

على صعيد الأندية، دخل نادي الزمالك سباق المنافسة على جائزة أفضل نادٍ في القارة، وسط حشد من الفرق الكبيرة. وحجز الفريق الأبيض مقعده بين 10 أندية مرشحة للجائزة، مستندًا إلى وصوله لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية واستعادته لقب الدوري المصري بعد غياب ثلاث سنوات، وهي إنجازات جعلته الممثل الوحيد لمصر في هذه الفئة.

التوزيع النهائي والحفل المرتقب

ستشهد قائمة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2026 منافسة شرسة بين منتخبات قارة عريقة، حيث تواجد منتخب مصر ضمن الدفعة المرشحة. ويتنافس المنتخب المصري مع منتخبات الجزائر، والرأس الأخضر، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، وغانا، والمغرب، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس.

كما شهدت قائمة الأندية المنافسة حضورًا قويًا للأندية المغربية مثل الجيش الملكي، وأولمبيك آسفي، ونهضة بركان، بالإضافة إلى فرق جزائرية مثل شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، وفرق كونغولية وجنوب أفريقية وتونسية وسودانية. ومن المقرر أن تستضيف مدينة لاجوس النيجيرية حفل توزيع الجوائز يوم 7 ديسمبر 2026، وفقًا لقرار اللجنة التنفيذية برئاسة باتريس موتسيبي.