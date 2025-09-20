ترقب في إسرائيل وصفقة تبادل محتملة.. وتحذيرات بشأن حرب غزة

تتوالى التطورات على الساحة الإسرائيلية والفلسطينية، مع ترقب داخلي بشأن صفقة تبادل أسرى محتملة. في الوقت نفسه، تحذر تقارير من طول أمد حرب غزة وصعوبة تحقيق أهدافها العسكرية. كما شهدت الساحة الرياضية والاقتصادية والسياسية بعض الأحداث الهامة.

أفادت القناة 12 ال إسرائيل ية نقلاً عن مصادرها بوجود حالة ترقب كبيرة في الداخل ال إسرائيل ي، نتيجة للمقترح الجديد المتوقع طرحه من قبل واشنطن بشأن صفقة تبادل أسرى. يتزامن ذلك مع تزايد التوتر والغموض حول مسار المفاوضات الجارية، وسط توقعات وتكهنات متعددة حول تفاصيل الصفقة المحتملة وتأثيراتها المحتملة على المشهد السياسي والأمني في المنطقة. يرى المراقبون أن هذا الترقب يعكس حالة من عدم اليقين والقلق لدى الرأي العام ال إسرائيل ي، خاصة في ظل استمرار الصراع وتصاعد حدة العنف.

تتناقض هذه التوقعات مع التفاؤل الحذر الذي يتبناه بعض المسؤولين، مما يثير تساؤلات حول مدى واقعية التوقعات المطروحة وإمكانية تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات. من جهة أخرى، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على تقديرات عسكرية تشير إلى أن فكرة توجيه ضربة قاضية لحركة حماس هي مجرد وهم، مؤكدة أن الحركة ما زالت قوة فاعلة في قطاع غزة، على الرغم من الخسائر التي تكبدتها. نقلت الصحيفة عن ضباط سابقين تأكيدهم على أن إسرائيل ستحتاج إلى سنوات طويلة من القتال المكلف، دون ضمان تحقيق النتيجة المرجوة. يشير هذا التقييم إلى تعقيد الوضع الميداني والصعوبة البالغة في تحقيق أهداف الحرب المعلنة، مما يثير تساؤلات حول الاستراتيجية المتبعة وتأثيرها على الوضع الإنساني في غزة. كما أوضحت الصحيفة أن التقديرات العسكرية تتناقض مع الخطاب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يكرر وعود الانتصار السريع. وأشارت إلى أن تجارب المواجهات السابقة أثبتت قدرة حماس على إعادة تنظيم صفوفها رغم الضربات، ما يجعل الحديث عن استئصالها خلال فترة وجيزة غير واقعي.في سياق متصل، أدانت حركة حماس استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي عربات مفخخة في قطاع غزة، واعتبرت ذلك جريمة حرب. رصدت منظمات حقوقية تفجير نحو 120 عربة مفخخة في أحياء غزة خلال أسبوع واحد، مما يشير إلى تصاعد وتيرة العنف وارتفاع عدد الضحايا المدنيين. كما أدانت الحركة استمرار الاحتلال في تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في غزة، معتبرة ذلك رسالة دموية تهدف إلى إجبار الأطباء على مغادرة المدينة. وأكدت الحركة استشهاد أكثر من 1700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين، واصفة ذلك بأنه جريمة حرب أخرى تضاف إلى قائمة جرائم الاحتلال. من ناحية أخرى، شهدت الرياضة بعض الأحداث الهامة، حيث شارك اللاعب المصري مصطفى محمد في تعادل فريقه نانت ضد رين في الدوري الفرنسي. على صعيد آخر، تتواصل المفاوضات المكثفة بين النادي الأهلي ومدرب كرة القدم السويسري لوسيان فافر لتولي قيادة الفريق. في سياق العلاقات الدولية، شهدت القاهرة مراسم التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين مصر وسنغافورة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره السنغافوري ثارمان شانموجار. فيما يتعلق بالاقتصاد، تخطى سعر الذهب عيار 21 في مصر حاجز الخمسة آلاف جنيه بشكل رسمي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. و على صعيد آخر، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال خريف عام 2025، محذرة من تقلبات جوية وحر مؤقت وسيول محتملة. في سياق آخر، أشاد رئيس سنغافورة بـ'منارة التسامح' الأزهر، مشيرا إلى أن جميع مفتي بلاده تخرجوا فيه، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسنغافورة ورغبة بلاده في تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصرية. على صعيد آخر، سجلت هزات أرضية بلغت قوتها 4.5 و4.2 درجة على مقياس ريختر في كل من طاجيكستان وميانمار، مما يشير إلى استمرار النشاط الزلزالي في المنطقة





إسرائيل غزة حماس صفقة تبادل نتنياهو الطقس سنغافورة مصر

