كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع التبادل التجاري المصري-Turkiي إلى 6.8 مليار دولار عام 2025، مع نمو الاستثمارات المباشرة بنسبة 393.2% وفتح آلاف فرص العمل.

أعلن المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء عن تحقيق قفزة تاريخية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025. تأتي هذه الأرقام كدليل على تعميق الشراكات الاستراتيجية وتراجع العوائق التجارية التي كانت تعيق تدفق السلع بين البلدين في السنوات السابقة.

تفجير مفاجئ للأرقام الاستثمارية

تظهر البيانات الصادرة حديثاً توسعاً استثنائياً في حجم رأس المال المستثمر، حيث سجلت تدفقات الاستثمارات التركية المباشرة في مصر ارتفاعاً حاداً بلغ 393.2% خلال العام المالي 2024/2025. وسجلت هذه الاستثمارات قيمتها الجديدة بحوالي 175.1 مليون دولار، مقارنة بقيمة 35.5 مليون دولار فقط خلال العام المالي 2016/2017.

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تفاصيل حيازة الشركات التركية للسوق

يعكس هذا النمو القوي قوة حضور الشركات الاستثمارية التركية، حيث بلغ إجمالي مساهماتها نحو 921.5 مليون دولار. يدير هذه الحضور الواسع شبكة مكونة من 1869 شركة تركية مؤسسة بشكل رسمي داخل الأراضي المصرية، مما يعكس ثقة عميقة في البيئة الاستثمارية المحلية.

وتأتي هذه المؤسسات لتوفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل مباشرة، مع تركيز كثيف على القطاع الإنتاجي. ووفقاً للإحصائيات، يعمل 873 شركة تركية تحديداً في النشاط الصناعي بمصر، مما يجعل مصر محطة حيوية للإنتاج والتصدير.

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المشاريع الصناعية الكبرى وكسر الأرقام

برز في قطاع الأجهزة المنزلية مشروع "بيكو" الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، الذي يمتد على مساحة 114 ألف متر مربع. يتميز هذا المجمع بقدرة إنتاجية ضخمة تصل إلى 885 ألف جهاز سنوياً، مما يدعم الأمن الغذائي والصناعي للمنطقة.

في قطاع الألبسة، استثمرت شركة "إروغلو إيجيبت" مبلغ 51 مليون دولار في القنطرة الصناعية لتوفر 5000 وظيفة. كما دشنت شركة "أروغلو نيتينج" مشروعاً بـ120 مليون دولار يهدف لإنتاج 30 مليون قطعة سنوياً مع توفر آلاف فرص العمل.

وتشمل الصورة الاستثمارية مصنع "ساراي" للأغذية باستثمارات 8 ملايين دولار، حيث يوجه 90% من إنتاجه نحو الأسواق التصديرية، مما يعزز مكانة مصر كمنصة لوجستية عالمية.

مستقبل التبادل التجاري والفرص الواعدة

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بنسبة 44.7% مسجلاً 6.8 مليار دولار عام 2025، مقابل 4.7 مليار دولار عام 2016. يستفيد المستثمرون من مقومات مصر الإنتاجية لتصدير منتجاتهم، مما يضمن استدامة النمو وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدولتين.