تركي آل الشيخ يكشف البرومو الرسمي لمسرحية "ليلة عسل" في الرياض

تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن البرومو الرسمي لمسرحية "ليلة عسل" في الرياض، والتي ستنطلق عروضها خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل على مسرح بكر الشدي بمنطقة بوليفارد سيتي. وسيتم طرح تذاكر العمل الكوميدي الجديد في وقت لاحق. تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة التي تنشأ بين الشخصيات، ما يجعلها واحدة من العروض المنتظرة خلال موسم عيد الأضحى، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مصطفى غريب بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما والسينما.

كشف تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن البرومو الرسمي لمسرحية «ليلة عسل». وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن طرح تذاكر المسرحية الكوميدية الجديدة"ليلة عسل"، والتي تنطلق عروضها خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو المقبل على مسرح بكر الشدي ب منطقة بوليفارد سيتي ، ضمن الفعاليات الفنية والترفيهية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض .

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وفاء عامر تنعى سهام جلال برسالة مؤثرةماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلالوشارك تركي آل الشيخ البوستر الرسمي للمسرحية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الفنان مصطفى غريب الملصق الدعائي للعمل، إلى جانب نخبة من نجوم المسرح والكوميديا، في عمل ينتظر أن يقدم جرعة كبيرة من الضحك والمواقف الطريفة للجمهور.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تعتمد على المفارقات والمواقف الساخرة التي تنشأ بين الشخصيات، ما يجعلها واحدة من العروض المنتظرة خلال موسم عيد الأضحى، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها مصطفى غريب بعد نجاحاته الأخيرة في الدراما والسينما





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