تركيا تستعد لإطلاق مركبتين فضائيتين لاستكشاف القمر عام 2029

تستعد تركيا لإطلاق مركبتين استكشافيتين إلى القمر باسم 'CHERI' في عام 2029، ضمن برنامجها الفضائي الوطني الطموح. المركبتان، اللتان تم تطويرهما بتقنيات محلية، ستعملان على جمع البيانات العلمية، ورسم خرائط ثلاثية الأبعاد، والتعاون مع الصين.

تستعد تركيا لإطلاق مركبتين استكشاف يتين إلى القمر عام 2029، ضمن برنامجها الفضائي الوطني الطموح. هذه المركبات، التي تحمل اسم 'CHERI'، يتم تطويرها بنسبة 80% باستخدام تقنيات محلية الصنع من قبل جامعة الشرق الأوسط التقنية (ODTÜ). تم تصميم هاتين المركبتين لتحمل الظروف القاسية في القطب الجنوبي للقمر، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 160 درجة مئوية تحت الصفر و80 درجة فوق الصفر.

هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرة تركيا نحو ريادة تكنولوجيا الفضاء، ويعكس التزامها بتطوير قدراتها العلمية والتقنية في هذا المجال الحيوي. تأتي هذه الخطوة في سياق سعي تركيا لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية في مجال استكشاف الفضاء، وتأكيدًا على قدرة الباحثين والمهندسين الأتراك على المنافسة العالمية وتقديم مساهمات مهمة في هذا المجال المتنامي. \تتمتع المركبتان 'CHERI' بتصميم متطور وأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح لهما أداء مهام متنوعة على سطح القمر. ستعملان على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح القمر، وجمع بيانات علمية قيمة، وإجراء تحليلات شاملة تساهم في فهم أفضل لطبيعة القمر وتكوينه. بالإضافة إلى ذلك، تتميز المركبتان بالقدرة على التواصل المستقل وتحديد مساراتهما بشكل ذاتي، وهو ما يمثل تطورًا هامًا في مجال استكشاف الفضاء. هذا التعاون يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تركيا، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. المشروع نتاج تعاون مثمر بين تركيا والصين، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال الفضاء. هذه الشراكة تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة، وتسريع وتيرة التقدم في مجال استكشاف الفضاء، مما يخدم أهداف البلدين ويدعم التنمية المستدامة. \تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف تركيا الطموحة في مجال الفضاء. يمثل هذا المشروع فرصة لتعزيز القدرات العلمية والتقنية المحلية، وتدريب جيل جديد من العلماء والمهندسين المتخصصين في هذا المجال. من المتوقع أن تساهم البيانات التي ستجمعها المركبتان في فهم أفضل لتاريخ القمر وتكوينه، مما يفتح الباب أمام اكتشافات جديدة وفرص استكشافية مستقبلية. يؤكد هذا المشروع على التزام تركيا بتطوير صناعة الفضاء الوطنية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال. هذه الخطوة تعزز مكانة تركيا كلاعب رئيسي في مجال استكشاف الفضاء، وتساهم في تحقيق رؤيتها الطموحة في مجال العلوم والتكنولوجيا





