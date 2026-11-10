تركي يفارق الحياة بنوبة قلبية في مطار قونية قبيل سفره لأداء العمرة

توفي المسن التركي عبدالله أوزكان بنوبة قلبية مفاجئة في مطار قونية قبيل صعوده الطائرة متجها لأداء العمرة، وأثار مقطع فيديو لحظاته تفاعلا واسعا.

طوى القدر صفحة حياة المسن التركي عبدالله أوزكان داخل مطار مدينة قونية، وذلك خلال استعداده للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة برفقة عدد من مواطنيه. وقد وقعت الواقعة في لحظات كان فيها الرجل يهم بالدخول في رحلته، ليتحول مشهد الوداع إلى حدث مؤلم وسط ذهول المحيطين به.

تفاصيل سقوط المعتمر التركي في مطار قونية

وثقت كاميرات المراقبة ووسائل الإعلام المحلية تفاصيل المشهد، إذ كان عبدالله أوزكان يرتدي ملابس الإحرام البيضاء ويقف وسط مجموعة من رفاق رحلته. وكان يردد أدعية السفر والابتهالات بخشوع واضح قبيل الصعود إلى الطائرة.

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وقبل دقائق معدودة من انتهاء إجراءات الصعود، سقط أوزكان أرضا فجأة أمام الحاضرين، فسادت لحظات من الصدمة بين من كانوا حوله. وتحرك المحيطون به سريعا لمحاولة مساعدته في المكان ذاته.

الدعاء الأخير ورواية التقارير المحلية

وفق ما أوردته التقارير المحلية، تعرض عبدالله أوزكان لنوبة قلبية مفاجئة أثناء ترديده للدعاء، وفارق الحياة في الحال. ولم تنقذه محاولات الإسعاف السريعة التي بُذلت لإنقاذ حياته، إذ حسمت النوبة الأمر قبل أن تصل المساعدة إلى نتيجة.

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ويشير ما نقلته التقارير إلى أن الوفاة جاءت أثناء لحظات التضرع التي كان يرددها المعتمر التركي، وهو ما زاد من وقع الخبر على المتابعين. ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية عن الإجراءات التي تلت الواقعة داخل المطار.

تفاعل الأتراك مع مقطع الفيديو الموثق

انتشر مقطع الفيديو الذي يوثق لحظات أوزكان الأخيرة ودعاءه الخاشع قبيل رحيله بين رواد منصات التواصل الاجتماعي. وأثار المقطع موجة واسعة من التعليقات الحزينة والمؤثرة من مستخدمي المنصات داخل تركيا.

وعبر كثير من المعلقين عن تأثرهم بالمشهد، داعين للمتوفى بالرحمة والمغفرة بعد هذا الرحيل المفاجئ. ويعكس هذا التفاعل حجم الاهتمام بالقصة الإنسانية التي جمعت بين لحظة الوداع للأراضي المقدسة ولحظة الوفاة في الوقت ذاته.