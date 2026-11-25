تريزيجيه ينافس على جائزة أفضل لاعب أفريقيا 2026 وسط غياب حسام حسن من قائمة المدربين، مع تفاصيل المرشحين النهائيين وتوقيت الإعلان عن الفائزين في لاجوس.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قائمة المرشحين النهائيين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2026، مما ضمن ل محمود حسن تريزيجيه ، لاعب نادي الرياض السعودي، مقعداً في المرحلة الأخيرة من السباق على التكريم. ويأتي هذا الإعلان ليمنح الكرة المصرية فرصة جديدة للمنافسة على الجائزة الفردية المرموقة في القارة السمراء، بعد تفوق النجم المصري في المراحل السابقة على العديد من الأسماء الكبيرة التي تواجدت في الترشيحات الأولية.

ترشيحات أفضل لاعب أفريقيا 2026

تضم القائمة النهائية المختصرة للاعبين ثلاثة أسماء فقط، هم محمود حسن تريزيجيه ممثل مصر، والمغربي محمد ربيع حريمات، والجنوب أفريقي تيبوهو موكوينا. وتهدف هذه الجائزة تحديداً لتكريم اللاعبين الذين ينشطون في مسابقات الأندية الأفريقية، وتقديراً لجهودهم الفنية ومساهماتهم المؤثرة خلال الموسم الكروي. وهذا التميز يجعل المنافسة على هذه الجائزة مختلفة تماماً عن جائزة أفضل لاعب أفريقي الشهيرة التي تشمل المحترفين في الدوريات العالمية كافة.

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خروج محمد شحاتة من المنافسة

لم يتمكن محمد شحاتة، لاعب وسط نادي الزمالك، من مواصلة المنافسة على لقب أفضل لاعب داخل أفريقيا، حيث غاب تماماً عن القائمة النهائية رغم ظهوره في القائمة الأولية التي ضمت عشرة لاعبين. وتم اقتصاص القائمة إلى ثلاثة أسماء فقط في المرحلة الأخيرة، مما يعني خروج لاعب الزمالك من سباق التتويج، في حين حافظ تريزيجيه على الحضور المصري القوي في الختام. ويسعى تريزيجيه من خلال هذا الترشيح إلى إضافة إنجاز فردي جديد ومهم إلى مسيرته الكروية الحافلة.

استبعاد حسام حسن ومعتمد جمال

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضاً عن القائمة النهائية لمرشحي جائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2026 لفئة الرجال، والتي خلت تماماً من اسمي حسام حسن ومعتمد جمال. ورغم وجودهما في قائمة الترشيحات الأولية التي ضمت عشرة مدربين، إلا أن الاختيار النهائي استبعد المدير الفني السابق لمنتخب مصر حسام حسن، والمدرب معتمد جمال الذي يشغل منصب المدير الفني لنادي الزمالك. وقد شهد هذا الاستبعاد مفاجأة كبيرة لدى الكثير من المتابعين الذين كانوا يتوقعون استمرارهما.

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المنافسة على تدريب المنتخب الأفريقي

واستبعد الاتحاد الأفريقي المدير الفني السابق للمنتخب المصري حسام حسن رغم النتائج التاريخية التي حققها، حيث قاد الفراعنة للتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم 2026، وبلغوا نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025. وتوقفت فرص الثنائي المصري في حصد الجائزة القارية هذا العام، في حين اقتصر السباق على ثلاثة مدربين عالميين هم المغربي محمد وهبي، والسنغالي بابي ثياو، والبرتغالي بيدرو ليتاو بريتو الشهير باسم بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر.

موعد الإعلان عن الفائزين في لاجوس

من المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية لعام 2026، خلال حفل جوائز الأفضل الذي تستضيفه مدينة لاجوس النيجيرية يوم 2 ديسمبر المقبل. ويتابع الجماهير المصرية هذه المنافسة بكل تفاؤل وأمал في تتويج محمود تريزيجيه بالجائزة، وإضافة إنجاز جديد لاسم اللاعبين المصريين في سجلات الاتحاد الأفريقي. ويحضر حفل توزيع الجوائز نخبة من نجوم ومسؤولي كرة القدم الأفريقية، حيث ينتظر المدربون الثلاثة الإعلان عن صاحب لقب التدريب المرموق.