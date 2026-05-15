تزوير مفردات مرتب لزيادة النفقة.. سجن مشدد لأم وابنتيها في أسيوط

تفاصيل قضية جنائية في أسيوط حيث قامت أم وابنتاها بتزوير مستندات رسمية تخص راتب الأب لخداع محكمة الأسرة وزيادة قيمة النفقات، مما أدى لتحويل النزاع الأسري إلى قضية تزوير أمام محكمة الجنايات.

في واقعة تجسد كيف يمكن أن تتحول الخلافات الأسرية من نزاعات مدنية بسيطة إلى جرائم جنائية جسيمة، شهدت محافظة أسيوط قضية هزت الرأي العام، حيث انتهى المطاف بأم وابنتيها أمام منصة محكمة الجنايات بتهم تزوير محررات رسمية .

بدأت القصة حينما تلاقت مسارات الحياة بين أحمد. ح . م، الموظف بشركة الكهرباء، وزوجته تغريد. ح .

ت، وانتهت هذه العلاقة بالطلاق بعدما رزقا بابنتين هما يسرا ويمنى. ورغم انفصال الزوجين، إلا أن العلاقة لم تنقطع بل تحولت إلى سلسلة من المعارك القضائية المريرة داخل أروقة محكمة الأسرة، حيث تركز الصراع حول تقدير قيمة النفقات الشهرية والمصاريف الدراسية والمعيشية للابنتين، مما خلق حالة من التوتر الدائم والخصومة الشديدة بين الطرفين. تطورت الأحداث حينما فوجئ الأب بتحريك عدة دعاوى نفقة ضده أمام محكمة الأسرة بقسم ثان أسيوط، تحمل أرقاماً مسجلة في عامي 2024 و 2025.

وأثناء متابعته للإجراءات القانونية، اكتشف مفاجأة صادمة تتمثل في تقديم مستندات رسمية مزورة تدعي أنها مفردات راتب صادرة من جهة عمله. هذه الأوراق كانت تتضمن أرقاماً مالية خيالية تظهر أن دخله الشهري يتجاوز بكثير ما يتقاضاه فعلياً في الواقع، وكان الهدف من هذا التلاعب هو تضليل العدالة ودفع القاضي لإصدار أحكام بزيادة قيمة النفقة المستحقة للابنتين بناءً على هذا الدخل الوهمي.

لم يقف الأب مكتوف الأيدي أمام هذا التزوير الصارخ، بل سارع بالتقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في اصطناع هذه المحررات واستعمالها للإضرار به مالياً، وهو ما نقل القضية من نطاق قانون الأحوال الشخصية إلى نطاق القانون الجنائي. تولت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بأسيوط، بقيادة العقيد محمد عبد الكريم أبو القاسم، التحقيق في البلاغ.

وكشفت التحريات الدقيقة أن الأم لم تكن تعمل بمفردها، بل استعانت بشخص مجهول يمتلك مهارات تقنية عالية في استخدام الكمبيوتر والبرمجيات الحديثة لإعداد مستندات مطابقة في شكلها للأوراق الرسمية. قامت الأم بتزويد هذا الشخص بكافة البيانات الدقيقة المتعلقة بجهة عمل طليقها وبالمبالغ التي ترغب في إثباتها في الأوراق المزورة، ليقوم المجهول بوضع أختام وتوقيعات مقلدة بدقة شديدة لتبدو الأوراق وكأنها صادرة من الجهات المختصة.

كما أثبتت التحريات أن الابنتين، يسرا ويمنى، كانتا على علم تام بهذه العملية وقامتا بتسليم هذه الأوراق المزورة للمحامي الموكل عنهما لتقديمها إلى محكمة الأسرة، في محاولة منهن لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب والدهن. ومع تصاعد التحقيقات، طلبت محكمة الأسرة من النيابة العامة مخاطبة شركات الكهرباء المعنية للتأكد من صحة مفردات الراتب المقدمة.

وجاء الرد الرسمي حاسماً وصادماً، حيث أكدت الشركات أن تلك الإفادات لم تصدر عنها نهائياً، وأن التوقيعات والأختام الموجودة عليها هي مجرد تقليد لا يمت للواقع بصلة، ولا تخص أي موظف من العاملين بها. وبناءً على هذه الأدلة القاطعة، قرر المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية إحالة المتهمات الثلاث إلى محكمة جنايات أسيوط، ووجه لهن تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول في تزوير محررات رسمية واستعمالها.

وخلال جلسات المحاكمة أمام الدائرة الحادية عشرة، برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، حاولت الابنتان إنكار التهم المنسوبة إليهما، بينما دفع محاميهما بانتفاء القصد الجنائي، معتبرين أن القضية مجرد نتيجة لخلافات أسرية، إلا أن قوة الأدلة الفنية والردود الرسمية من جهة العمل جعلت من القضية نموذجاً لتحذير الجميع من مغبة التلاعب بالأوراق الرسمية أمام القضاء





تزوير محررات رسمية محكمة جنايات أسيوط قضايا النفقة جرائم الأموال العامة نزاعات أسرية

