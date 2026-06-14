تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 89 متهما، في القضية رقم 1290 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري.

تستمع الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ب مجمع محاكم بدر ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، للشهود في محاكمة 89 متهما ، في القضية رقم 1290 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، والمعروفة بخلية الهيكل الإداري.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في حلوان، اليوم أولى جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور، بعد قليل أولى جلسات محاكمة 42 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المطرية، بعد قليل محاكمة 42 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالمرج، في هذا الموعد محاكمة 59 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بالتجمع الأول، في هذا الموعد أولى جلسات محاكمة 42 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المرج، اليوم أولى جلسات محاكمة 59 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الأول، اليوم تأجيل محاكمة 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر إلى 16 أغسطس.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 2024، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها ووسائلها لتحقيق أغراضها، ووجه للمتهمين جميعا اتهامات بتمويل الإرهاب





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دائرة إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 89 متهما جماعة إرهابية تمويل الإرهاب

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