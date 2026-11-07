تسجل أسعار النفط ارتفاعا طفيفا يوم 7 نوفمبر 2026 وسط التوترات الجيوسياسية

أسعار النفط اليوم 7 نوفمبر 2026 تشهد ارتفاعا طفيفا لخام برنت وغرب تكساس، في ظل تأثير المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتقلبات المخزونات العالمية على السوق.

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً محدوداً في تداولات يوم 7 نوفمبر 2026 ، وسط متابعة مستمرة لحركة خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط. جاء هذا الارتفاع في ظل تفاعل الأسواق مع التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المتوقع على أمن الإمدادات النفطية العالمية.

أسعار خام برنت وغرب تكساس في 7 نوفمبر

سجل خام برنت، وهو المعيار الرئيسي العالمي لأسعار النفط، مستوى 98.32 دولاراً للبرميل في تسوية تعاملات الجمعة. وقد ارتفع هذا السعر بنسبة طفيفة تبلغ 0.03%، مما يعكس توازناً هشا بين العرض والطلب.

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في السياق نفسه، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 90.83 دولاراً للبرميل. وقد سجل الخام الأمريكي زيادة بنسبة 0.34% مقارنة بإغلاق اليوم السابق، مستفيداً من بعض التعديلات الإيجابية في المعنويات السوقية.

الخسائر الأسبوعية وإعادة تقييم المخاطر

على الرغم من الارتفاع المحدود في تعاملات يوم السبت، إلا أن الأسهم النفطية لا تزال تعاني من خسائر أسبوعية حادة. تراجع خام غرب تكساس بنحو 12.76% خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية استمرت لأكثر من يوم تداول واحد.

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وبالنسبة لخام برنت، سجل أيضاً خسائر أسبوعية كبيرة. تعكس هذه الخسائر إعادة تقييم المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية وتوقعاتهم المستقبلية بشأن تدفقات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية.

العوامل السياسية وأمن الإمدادات

تتحرك أسعار البترول تحت تأثير مجموعة من العوامل المتعارضة، أبرزها التطورات السياسية في المنطقة. تزايدت الآمال مؤخراً بشأن التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز توقعات عودة تدفقات النفط من المنطقة.

من ناحية أخرى، لا يزال أمن الإمدادات يمثل مصدر قلق كبير. استمرار الهجمات على ناقلات النفط في الخليج ومحيط مضيق هرمز أعاد المخاوف من تعطل حركة الشحن والإمدادات العالمية، مما يخلق حالة من الترقب بين المتداولين.

التأثير على الاقتصاد المصري والأسعار المحلية

تمثل أسعار النفط العالمية مؤشراً مهماً للأسواق المصرية، نظراً لارتباطها المباشر بتكلفة استيراد الطاقة والمنتجات البترولية. يؤثر هذا الارتباط بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والشحن والإنتاج الصناعي في البلاد.

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ورغم تراجع أسعار الخام عالمياً مؤخراً، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار البنزين والسولار محلياً بصورة فورية. تتأثر الأسعار المحلية في مصر بعوامل أخرى معقدة، من بينها سعر صرف الدولار وتكلفة الاستيراد والتكرير والنقل.

كما تلعب آليات التسعير المعمول بها في مصر دوراً حاسماً في تحديد الأسعار النهائية للمستهلكين. تظل توقعات أسعار النفط خلال الأيام المقبلة مرتبطة بمسار المفاوضات السياسية في الشرق الأوسط ومدى استقرار حركة الملاحة البحرية في المضايق الرئيسية.

آفاق المستقبل والتطورات المتوقعة

ترتبط آفاق الأسعار المستقبلية أيضاً بتطورات الإنتاج العالمي ومستويات الطلب الدولية. أي تقدم نحو تهدئة التوترات قد يدعم استمرار تراجع الأسعار أو استقرارها عند المستويات الحالية.

في المقابل، يمكن أن تؤدي عودة التصعيد أو تعطل الإمدادات بشكل كبير إلى موجة ارتفاعات جديدة في الأسواق العالمية. يظل المستثمرون والحكومات المستوردة للطاقة في حالة تأهب لمراقبة هذه المتغيرات عن كثب.