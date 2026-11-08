تسجيل الذهب ارتفاعاً حاداً في مصر والعالم مع صعود الأوقية لـ4070 دولاراً

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً في ختام الأسبوع، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 6210 جنيهات، وسجلت الأوقية 4070 دولاراً بفعل تأثيرات الانتخابات الأمريكية والسندات.

سجلت أسواق الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، حيث صعدت الأوقية العالمية نحو 194 دولاراً، لتصل إلى مستوى 4070 دولاراً عند إغلاق التعاملات مساء الجمعة، مقارنةً بـ3876 دولاراً في بداية تداولات الاثنين الماضي. وعلى المستوى المحلي في مصر ، تأثر سوق الذهب بالتقلبات العالمية ولكن بوتيرة أقل، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهاً ليصل إلى نحو 6210 جنيهات بدون مصنعية، في حين بلغ سعر الافتتاح عند 6165 جنيهاً.

أسباب الارتفاع العالمي للذهب

كان وراء هذا الصعود الكبير في سعر الأوقية تراجع عوائد السندات الأمريكية، بالإضافة إلى دعم نتائج الانتخابات الأمريكية وفوز الديمقراطيين بالأغلبية، مما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين تجاه الأصول المالية. وتعكس هذه الأرقام تغيراً كبيراً في معادلة العرض والطلب العالمية، حيث تتجه الأموال نحو الذهب كملجأ آمن في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية. وتعود التداولات العالمية مجدداً في اليوم التالي، وسط انتظار لمؤشرات اقتصادية جديدة قد تؤثر على مسار الأسعار.

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تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصرية

في ختام التعاملات للأسبوع، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو المعيار الأكثر استخداماً في صناعة السبائك الذهبية بجميع أوزنها، نحو 7097 جنيهات بدون مصنعية، مقارنةً بسعر الافتتاح عند 7046 جنيهاً. كما بلغ متوسط الفرق بين سعر البيع والشراء 30 جنيهاً، مما يعكس السيولة العالية والنشاط المكثف في محلات الصاغة والمتاجر المتخصصة. هذا الارتفاع المحلي جاء مترافقاً مع تأثير مباشر على سعر صرف الدولار وحجم الطلب المتزايد لدى المستهلكين المصريين.

سعر الجنيه الذهبي والمصنعية

ارتفع سعر الجنيه الذهب المصنوع من عيار 21 قيراط ووزن 8 جرامات ليصل عند ختام الأسبوع نحو 49680 جنيهات بدون مصنعية، مسجلاً ارتفاعاً مقارنةً بمستوى الافتتاح الذي كان عند 49320 جنيهاً. وفيما يخص تكلفة التصنيع، تظل قيمة المصنعية تتراوح عادةً بين 3% و7% من سعر الجرام، وقد تختلف وفقاً للجهد المبذول ونوع القيراط، حيث يُعد عيار 18 الأعلى في المصنعية مقارنة بعيار 24 الذي يتميز بتكلفة تصنيته المنخفضة.

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تطورات السياسة النقدية والتوقعات

تترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات المشهد الجيوسياسي العالمي، بجانب صدور بيانات اقتصادية قد تؤثر بشكل مباشر في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما أن تحركات أسعار النفط لها انعكاسات واضحة على اتجاهات الأسواق العالمية وأسعار الذهب، مما يجعل المتداولين حذرين في قراراتهم. ويتوقع المحللون استمرار حدة التقلبات في الأشهر المقبلة، مدعومة بالتضخم العالمي والصراعات الدولية التي تدفع المستثمرين نحو الذهب.

استقرار نسبي مع ترقب مؤشرات جديدة

رغم الارتفاعات الحادة، حافظت الأسواق على استقرارها النسبي خلال تعاملات الأسبوع، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة للأوقية العالمية التي فاقت حاجز 4000 دولار. ويظل سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 6210 جنيهات في مصر، مما يمثل فرصة للمستهلكين والمستثمرين في وقت واحد، خاصة مع توقعات بصدور بيانات إضافية قد تحدد مسار الأسبوع القادم. وتظل مصنعية الذهب متغيرة بين الشركات المنتجة، مما يؤثر على السعر النهائي للمشغولات الذهبية للمستهلك النهائي.