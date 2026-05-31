تسريبات امتحانات الدبلومة البريطانية تهز كامبريدج.. وإعادة الرياضيات 8 يونيو

ممنوعات يجب تجنبها في الأسئلة المقالية.. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعلن عن عدم صدور أي قرارات جديدة بشأن نسب وشرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل 2026 / 2027. وتؤكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة سوف تحسم قرارها بشأن نسب وشرائح زيادات مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل قريباً..

وتذكر أن الوزارة كانت قد ألزمت المدارس الخاصة والدولية عام 2025 بتدرج مصروفات المدارس الخاصة 2025 ومصروفات المدارس الدولية 2025 وزياداتها على النحو التالي: شرائح مصروفات المدارس الدولية 2025 - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه : نسبة الزيادة 10%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه : نسبة الزيادة 8%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل مصروفاتها عن 200 ألف جنيه : نسبة الزيادة 6%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر: نسبة الزيادة 5%. شرائح مصروفات المدارس الخاصة 2025 (عربي ولغات) - المدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه : نسبة الزيادة 25%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه: نسبة الزيادة 20%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه: نسبة الزيادة 15%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه : نسبة الزيادة 12%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه: نسبة الزيادة 10%.

- المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه : نسبة الزيادة 7%. - المدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر: نسبة الزيادة 6 %





