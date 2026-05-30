تسلا تطلق نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين

أعلنت تسلا إطلاق نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD في الصين، مما يجعلها من بين 10 دول تدعم التقنية. يتوفر النظام بنسخة خاضعة للإشراف بسعر 64 ألف يوان، ويمثل خطوة مهمة في سباق القيادة الذكية.

أعلنت شركة تسلا Tesla عن إطلاق نظام القيادة الذاتية الكاملة FSD رسمياً داخل السوق الصين ية، لتنضم الصين إلى قائمة تضم نحو 10 دول تدعم هذه التقنية المتطورة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وجود الشركة في أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تواجه تسلا منافسة شرسة من الشركات المحلية والعالمية. يتوفر النظام بنسخته الحالية المسماة "الخاضعة للإشراف"، مما يعني أن السائق لا يزال مطالباً بمراقبة القيادة بشكل مستمر والتدخل عند الحاجة، على الرغم من القدرات المتقدمة التي يوفرها النظام مثل التوجيه التلقائي والتسارع والفرملة. وتعتبر هذه النسخة خطوة نحو الهدف الأكبر المتمثل في القيادة الذاتية الكاملة دون تدخل بشري.

وتطرح تسلا هذه التقنية في الصين تحت اسم "القيادة الذكية المساعدة"، كميزة إضافية لسيارات Model 3 مقابل رسوم تصل إلى 64 ألف يوان، أي ما يعادل 9410 دولارات أمريكية تقريباً، وذلك بالإضافة إلى السعر الأساسي للسيارة. في المقابل، كانت الشركة قد وفرت هذه الخدمة في الولايات المتحدة بسعر ثابت قبل أن تتحول مؤخراً إلى نظام اشتراك شهري. تعكس هذه الاستراتيجية حرص تسلا على اختراق السوق الصينية بقوة، خاصة في ظل القوانين الصارمة المتعلقة بجمع البيانات وتقنيات القيادة الذاتية.

وقد عملت تسلا لسنوات على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وأجرت اختبارات موسعة ورسم خرائط للطرق بالتعاون مع شركاء محليين لتلبية المتطلبات الصينية. على الرغم من التسمية المرتبطة بالقيادة الذاتية الكاملة، لا يزال النظام الحالي يتطلب إشرافاً بشرياً كاملاً، في وقت تواصل فيه تسلا تطوير نسخة أكثر تقدماً يمكنها قيادة السيارة دون تدخل من السائق.

وتستخدم الشركة بالفعل النسخة التجريبية غير الخاضعة للإشراف في سيارات الأجرة الروبوتية داخل بعض المدن الأمريكية، ويتوقع إيلون ماسك توسع هذه التقنية بشكل كبير في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. وكان مستخدمو سيارات تسلا في الصين يعتمدون سابقاً على أنظمة Autopilot وEnhanced Autopilot الأقل تطوراً، لكن إطلاق FSD رسمياً يمثل نقلة نوعية في سباق تقنيات القيادة الذكية عالمياً، حيث تسعى تسلا للتفوق على منافسين مثل Waymo وBaidu في هذا المجال الحيوي





