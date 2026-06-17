تسلا تكشف عن موديل 3 بيرفورمانس 2026: أداء رياضي وتقنيات متطورة

تعرف على مواصفات الطراز الجديد من تسلا موديل 3 بيرفورمانس لعام 2026، الذي يجمع بين قوة المحرك الكهربائي، التصميم الرياضي، ومدى السير الطويل، مما يجعله منافسًا قويًا في سوق السيارات الكهربائية.

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق طرازها الجديد لعام 2026، تسلا موديل 3 بيرفورمانس ، والذي ينتمي إلى فئة ال سيارات السيدان الكوبيه. يجمع هذا الطراز بين أداء مذهل وتقنيات حديثة، حيث يمكنه التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثواني، مما يمنحه تجربة قيادة رياضية متطورة.

يتنافس هذا النموذج مع عدة سيارات في فئته، أبرزها هيونداي أيونيك 5 N. تأتي السيارة بأبعاد محددة فهي بطول 472 سم وعرض 193 سم وارتفاع 143 سم، مع قاعدة عجلات طولها 287 سم. تتميز بتصميم انسيابي يعزز الديناميكية الهوائية، وإطارات رياضية مقاس 20 بوصة، وشاشة مركزية كبيرة مقاس 15 بوصة تتحكم في جميع وظائف النظام، ومقاعد رياضية مريحة مع دعم جانبي محسن، ومواد عالية الجودة و لمسات معدنية أنيقة.

بالنسبة للمحركات، توجد نسختان: الأولى تنتج قوة 510 حصان مع عزم دوران 750 نيوتن/متر، وبطارية سعة 80 كيلووات/ساعة تسمح بمدى سير يصل إلى 505 كم بشحنة واحدة. تتسارع هذه النسخة إلى 100 كم/ساعة في 2.9 ثانية. أما النسخة الثانية فتملك محركًا بقوة 641 حصان وعزم 770 نيوتن/متر، وبطارية 84 كيلووات/ساعة ومدى سير 480 كم، وتتسارع إلى 100 كم/ساعة في 3.4 ثانية. كلا النسختين مجهودتان بعلبة تروس أوتوماتيكية





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تسلا موديل 3 بيرفورمانس سيارات كهربائية أداء رياضي هيونداي أيونيك 5 N

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