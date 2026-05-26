تسلا تكشف عن موديل 3 بيرفورمانس المحدثة بأداء خارق ومدى يصل إلى 600 كم

كشفت تسلا عن النسخة المحدثة من موديل 3 بيرفورمانس، وهي سيارة سيدان كهربائية عالية الأداء تنافس أيونيك 5 N وi4 M50. تتوفر بثلاثة خيارات للمحرك تصل قوتها إلى 510 أحصنة، مع مدى يصل إلى 600 كم وبدء سعر من 280 ألف ريال سعودي.

أعلنت شركة تسلا رسمياً عن طرح النسخة المحدثة من سيارتها الكهربائية الشهيرة تسلا موديل 3 بيرفورمانس، والتي تأتي بتصميم رياضي متطور ومواصفات تقنية محسنة. تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيدان الكهربائية عالية الأداء، وتنافس بقوة نخبة من ال سيارات الكهربائية الفاخرة مثل هيونداي أيونيك 5 N وبي إم دبليو i4 M50 وبولستار 4 وأودي Q6 E-Tron.

تتميز الواجهة الأمامية بمصد منحوت يضم فتحات تهوية سفلية مصممة خصيصاً لتبريد المكابح المحدثة، مع مصابيح LED نحيفة وضيقة تمنح السيارة مظهراً حاداً وهجومياً. كما تم تحسين الكفاءة الهوائية وتقليل مقاومة الهواء لزيادة المدى الفعلي للبطارية. تأتي السيارة مزودة بعجلات رياضية ضخمة مقاس 20 بوصة باللون الأسود المطفأ، بالإضافة إلى غطاء صندوق الأمتعة الذي يتضمن جناحاً صغيراً مصنوعاً من ألياف الكربون لزيادة القوة الضاغطة إلى الأسفل.

كما أعيد تصميم المصد الخلفي ليشمل ناشر هواء سفلي يعزز الهوية الرياضية للسيارة على الطرقات السريعة. في الداخل، تحتوي المقصورة على شاشة مركزية ضخمة واحدة تدير جميع وظائف السيارة الحركية والترفيهية، كما تتضمن أزراراً تعمل باللمس للإشارات على عجلة القيادة. تم تزويد السيارة بمساند رأس ثابتة مصممة بشكل مثالي لحماية الرأس من الحركات المفاجئة الناتجة عن عزم الدوران الفوري، مع عزل صوتي محسّن بشكل ملحوظ عبر استخدام زجاج مزدوج لجميع النوافذ.

من حيث الأداء، تتوفر تسلا موديل 3 بيرفورمانس بعدة خيارات للمحرك. النسخة الأساسية مزودة بمحرك كهربائي واحد ينتج قوة 283 حصاناً، ويتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 6.1 ثانية، بسرعة قصوى تبلغ 201 كم/ساعة ومدى يصل إلى 513 كم لكل شحنة. النسخة الثانية تأتي بمحرك كهربائي بقوة 340 حصاناً، ويتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 5.2 ثانية، مع نفس السرعة القصوى ومدى يصل إلى 600 كم.

أما النسخة الأعلى أداءً فتعتمد على محركين كهربائيين يولدان قوة 510 أحصنة، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ساعة في 3.1 ثانية فقط، بسرعة قصوى تبلغ 261 كم/ساعة ومدى يصل إلى 569 كم لكل شحنة. جميع النسخ مزودة بعلبة تروس أوتوماتيكية. يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 280 ألف ريال سعودي، مما يجعلها خياراً منافساً في فئة السيارات الكهربائية الرياضية الفاخرة





