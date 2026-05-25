تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026

تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 في المدارس بدءًا من 2 يونيو 2026
Secondary EducationHigh SchoolExams
📆5/25/2026 7:49 AM
📰ElBaladOfficial
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ، والتي تتضمن (رقم الجلوس – مقر اللجنة الامتحانية)، في المدارس، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقار اللجان الامتحانية باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من يوم الاثنين ١ يونيو ، وذلك عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حرصها على توفير كافة سبل الدعم والتيسير للطلاب، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان، بما يحقق الانضباط ويسهم في أداء الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمي

Secondary Education High School Exams 2026 Exams Egypt Education Ministry Online Registration Exam Schedule

 

