التصريحات الأخيرة لأمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان، والوزير أحمد كجوك، تنصبان على تطبيق حزم تقليل الأعباء الضريبية والجماركية والعقارية في 2026/27، مع إبراز أهمية تحسين بيئة الاستثمار، تسجيل الأصول العقارية، والتوسع الرقمي للضرائب والعمليات الجمركية.

قال النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن تقديم التسهيلات الضريبية والجماركية والعقارية يجب أن يُنظر إليه كضخ دم جديد ينعش شريان ال اقتصاد المصري.

وأكد مسعود لجميع حاضروه في لقاء متواضع مع مسامعهم عبر منصة "صدى البلد"، أن هناك ضرورة ملحة لتطبيق تسهيلات ضريبية موجهة إلى أصحاب السداد المتأخر، وفي المقابل القضاء على أعباء التقاضي الطويلة التي تعيق عمليات الاستثمار في البلاد. كما صرح إن هناك إشارة حقيقية لتوفير إعفاءات ومزايا للمصريين الأجانب الذين يسددون ضرائبهم باستخدام الدولار، ما سيسهم بدوره في زيادة مدخول الدولة بعملة الدولار، وهو أمر حاسم لقطاع المالية، خاصة على مسار التحول الرقمي للبرامج الضريبية.

في إطار نفس الخطاب، شدد مسعود على أهمية تطبيق حزمة شاملة من التسهيلات الضريبية والجماركية والعقارية في العام المالي المقبل، وتحديدًا للـ2026/2027، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين على حدٍّ سواء. وتحدث عن أهمية إنشاء مشروع الرقم القومي للعقار، ليتحكم في حصر الثروة العقارية وتجنب معناها واستغلالها بشكل غير قانوني.

وأضاف أن هناك ضرورة لنظام تسجيل العقارات يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير ضريبة جديدة، بدلاً من استغلال السلطة في توكيل العقار لكن ذلك يفتح الباب لبيع العقار أكثر من مرة، كما هو الحال في سوق العقارات الحالية. بالنسبة للتسهيلات الجمركية، قررت لجنة الإسكان اطلاق مسار تكوين حظر على رسوم الإغراق؛ مع إشارة إلى أن الدولة بحاجة إلى دعم شركاتها التي محضرة للحد من عوائق المنافسة وتسهيل تنفيذ عمليات التجزئة والربحية.

لقد شكر أمين مسعود وزير المالية، أحمد كجوك، على تفانيه في دعم مجتمع الأعمال، مؤكداً أن التسهيلات وتقديم المزايا ينقل الإرادات الضرائبية إلى مستويات شهية، وقد نما الإيرادات بنسبة 29٪ منذ يوليو وحتى مارس، مع تحقيق تتبع بسيط في نظام الضرائب والفواتير. ووفقًا للوزير، فإن العقار سيستفيد من تطبيق تسهيلات عينة بطريقة واضحة داخل إطار القانون، مع تحديد كل الإجراءات اللازمين لتطبيق الضريبة فصاعدًا لغاية المالية.

حتى وإن كان المستعملون على أن يدعمون هذا النمو الاقتصادي، كان من الضروري أن تُطرح مفاهيم جديدة للضريبة على الأصول، بالإضافة إلى اقتراح نظام تسجيل العنوان العقاري وتطبيق قانون حماية المؤجر والمتعهد، لتسهيل شتات النظرة للمستثمرين. انتهت كلمة مسعود بأنه لا يمكن إغفال أهمية تطبيق حزم التخفيضات على الضرائب بالاتحادات، لتطوير مشروع ثريّ وتوجيهه نحو نمو مدخلات اقتصادية ستعزز ربحية الشركات والعالم.

ونظرًا للجهود المبذولة لتفعيل هذه التسهيلات، فإن وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن عن إطلاق تطبيقات هاتفية مخصصة للضرائب العقارية وتحديد التصرفات العقارية على الأجهزة المحمولة، مع إعلان مقترحات لتوسيع المراكز الضريبية في الأيام المقبلة، مع هدف واضح يُوجه نحو تحويل التكنولوجيا بمستوى القضاء على الصعوبة، وتجميع كل ما يلزم لتسهيل عمليات الدفع الرقمي. بهذه المنظورات، يتم توجيه التسهيلات المالية نحو تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة تنافسية، وتطوير الاقتصاد الوطني وفقًا للإيماءات الاقتصادية الوطنية





