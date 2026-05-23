تسهيلات جديدة لتحول العدادات الكودية في مصر للمضي قدماً بتقنين وضعية العدادات المخالفة

تصدرت أخبار مصر على الساحة بعد نشر وزارة الكهرباء عن إجراءات جديدة لاقناع المواطنين بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحل بينهم وبين الدوائر المالية حيث ستُساهم الإجراءات الجديدة بتسهيل التحويلات وتسهيل إجراء المعاينة الفنية بعد التقديم føles هذا القرارُ بالإيجابية من قبل العديد من المواطنين حيث يسعون الذين يسعون للحصول على الشرائح المدعومة لتصبح عملية التحويل أكثر سهولة.

شهد ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا من ملايين المواطنين في مصر خلال الفترة الحالية بعد إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات جديدة تُسعى لحسم الجدل حول وضعية العدادات الكودية.

وفيما يخص موضوعنا، يستجوب المواطنون لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية لتتمكن الأسر من الاستفادة من نظام الشرائح الذي يسمح بالانخفاض في قيمة الفاتورة الشهرية مقارنة بالفواتير الحالية. مفاجأة سارة لأصحاب العدادات الكودية، فقد بدأت شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بهدف تسهيل الإجراءات وتسهيل قرار التحويل يُقبل قرار التحويل على المواطنين من خلال تقديم طلب رسمي إلى الشركة التابعة للمنطقة والشروع في الخطوات التالية لإتمام التحويل.

سواء كان التحويلات إلكترونيًا أو عن طريق المنصة الموحدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتجعل عملية التحويل أكثر سهولة على المستخدمين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

العدادات الكودية في مصر Rustic Electricity Meters In Egypt Legalmeter Conversion Legalization Of Illegal Electricity Meters Efficient Power Meters Home Electricity Meters Egypt Economy

United States Latest News, United States Headlines