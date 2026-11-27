تشابي ألونسو يعترف بصعوبة فترة تشيلسي الحالية بعد الهزيمة لنوتنجهام فورست، ويؤكد الحاجة لتحسين الدفاع واستعادة الثقة قبل الجولة المقبلة.

أظهر المدرب الإسباني تشابي ألونسو ، المدير الفني لفريق تشيلسي ، أسفًا عميقًا إثر تعرض فريقه لخسارة متتالية أمام نوتنجهام فورست بنتيجة 3-2، مؤكدًا أن الفريق يمر بفترة حرجة تتطلب جهدًا مضاعفًا وتكاتفًا جماعيًا لاستعادة الزخم الإيجابي. وتُعد هذه الهزيمة الثالثة على التوالي التي يتكبد فيها تشيلسي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يزيد من حدة الضغوط على الدراج الأزرق في ظل تراجع مستواه الأخير.

تحليل أسباب الهزيمة ونقد الأداء الدفاعي

أعلن تشابي ألونسو صراحةً أن الفريق لا يمتلك الثقة الكافية في اللحظات الحاسمة، مشيرًا إلى أن استقبال الأهداف بطريقة متكررة يمثل عقبة كبيرة تعيق قدرة تشيلسي على الحفاظ على تقدمه في النتيجة. وأكد أن الأفضلة انتقلت فعليًا نحو نوتنجهام فورست بمجرد أن أصبحت النتيجة 2-1، مما مهد الطريق لاستقبال الهدف الثالث بسرعة، مما يعكس هشاشة بنيوية في طريقة تعامل الفريق مع الضغط.

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الوضع في جدول الترتيب وردود الفعل

في ضوء هذه النتيجة، ارتفع رصيد نوتنجهام فورست إلى 12 نقطة ليشغل المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما بقي رصيد تشيلسي متجمدًا عند 16 نقطة محتفظًا بالمركز الثامن. وكان قد استعاد نوتنجهام فورست نغمة الانتصارات بعد خسارته السابقة أمام بورنموث، في تباين واضح مع استكمال تشيلسي لنتائجه السلبية بتلقي الهزيمة الثالثة على التوالي، مما يضع المدرب الإسباني تحت مجهر النقد المتواصل.

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التزامات تشابي ألونسو المستقبلية

وصف تشابي ألونسو الخسارة بأنها أمر صعب ولكنه أكد في تصريحاته لشبكة "بي بي سي سبورت" ضرورة العمل بجدية مضاعفة لإيجاد الحلول ومحاولة تغيير الوضع القائم، مشيرًا إلى أن الفريق يحتاج إلى تحقيق توازن أفضل يدمج بين الهجمة والدفاع. ولفت المدرب إلى أن هناك جوانب متعددة في أدائهم لا تُنفذ بالشكل الصحيح، مع التأكيد على أن تحسين الأداء الدفاعي بشكل كبير يمثل أولوية قصوى يجب على اللاعبين والطاقم الفني التركيز عليها فورًا.