تشالوباه يلتحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مدافع نادي تشيلسي تريفوه تشالوباه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي، بعد استبعاد مدافع نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامنتو بسبب إصابة في ربلة الساق.

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مدافع نادي تشيلسي تريفوه تشالوباه سيلتحق بمعسكر المنتخب الإنجليزي في مدينة كانساس سيتي، بعد استبعاد مدافع نيوكاسل يونايتد تينو ليفرامنتو بسبب إصابة في ربلة الساق.

وسيتمكن تشالوباه من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، التي يشارك فيها المنتخب الإنجليزي، بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمهم النهائية قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات. وسيتمكن تشالوباه من اللعب في مباراة المنتخب الإنجليزي في دالاس المقررة غدا الأربعاء، بعد أن غاب عن الأسابيع الخمسة الأخيرة مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الفخذ.

وكان ليفرامنتو قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن تتسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في يناير كانون الثاني في غيابه عن 15 مباراة. وخاض ليفرامنتو أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت مدرب الفريق السابق في نوفمبر 2024، وشارك في خمس مباريات دولية تحت قيادة توماس توخيل، ولعب أساسيا في مباراتين.

وشارك اللاعب في الشوط الثاني خلال فوز منتخب بلاده 1-صفر على نيوزيلندا في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للبطولة، لكنه لم يشارك في المباراة الودية التالية أمام كوستاريكا. وكان مركز الظهير الأيمن مصدر قلق بالفعل للمنتخب الإنجليزي، إذ يعاني ريس جيمس أيضا من مشاكل تتعلق بلياقته البدنية بعد عدة إصابات. وغاب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن تسع مباريات مع تشيلسي في أواخر الموسم بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. ويعد جيد سبنس وإزري كونسا خيارين متاحين أيضا.

فسبنس، القادر على اللعب في كلا الجانبين، خاض ست مباريات تحت قيادة توخيل، بينما يمتلك كونسا، الذي يشغل مركز قلب الدفاع في الأساس، 11 مباراة دولية، بينها تسع مشاركات كأساسي. في المقابل، لم يشارك تشالوباه مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره في مباراة ودية أمام السنغال في يونيو 2025، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في عدة مباريات بتصفيات كأس العالم تحت قيادة توخيل.

وبحسب اللوائح، يجب استبدال أي لاعب مصاب بلاعب من "القائمة الأولية" التي تضم ما يصل إلى 55 لاعبا، والتي تم إعلانها قبل انطلاق البطولة. ويعد هذا الإجراء بمثابة إعارة مؤقتة للاعب، وتسمح له بالاستمرار في المشاركة في البطولة. وسيتمكن تشالوباه من المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعد أن سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات بإجراء تعديلات على قوائمهم النهائية قبل 24 ساعة من خوض أول مباراة في دور المجموعات.

وسيتمكن تشالوباه من اللعب في مباراة المنتخب الإنجليزي في دالاس المقررة غدا الأربعاء، بعد أن غاب عن الأسابيع الخمسة الأخيرة مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب إصابة في الفخذ. وكان ليفرامنتو قد تعرض لإصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب لمدة شهرين، قبل أن تتسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية في يناير كانون الثاني في غيابه عن 15 مباراة.

وخاض ليفرامنتو أول مباراة دولية له مع منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت مدرب الفريق السابق في نوفمبر 2024، وشارك في خمس مباريات دولية تحت قيادة توماس توخيل، ولعب أساسيا في مباراتين. وشارك اللاعب في الشوط الثاني خلال فوز منتخب بلاده 1-صفر على نيوزيلندا في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق للبطولة، لكنه لم يشارك في المباراة الودية التالية أمام كوستاريكا.

وكان مركز الظهير الأيمن مصدر قلق بالفعل للمنتخب الإنجليزي، إذ يعاني ريس جيمس أيضا من مشاكل تتعلق بلياقته البدنية بعد عدة إصابات. وغاب اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عن تسع مباريات مع تشيلسي في أواخر الموسم بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. ويعد جيد سبنس وإزري كونسا خيارين متاحين أيضا.

فسبنس، القادر على اللعب في كلا الجانبين، خاض ست مباريات تحت قيادة توخيل، بينما يمتلك كونسا، الذي يشغل مركز قلب الدفاع في الأساس، 11 مباراة دولية، بينها تسع مشاركات كأساسي. في المقابل، لم يشارك تشالوباه مع منتخب إنجلترا منذ ظهوره في مباراة ودية أمام السنغال في يونيو 2025، رغم وجوده على مقاعد البدلاء في عدة مباريات بتصفيات كأس العالم تحت قيادة توخيل.

وبحسب اللوائح، يجب استبدال أي لاعب مصاب بلاعب من "القائمة الأولية" التي تضم ما يصل إلى 55 لاعبا، والتي تم إعلانها قبل انطلاق البطولة. ويعد هذا الإجراء بمثابة إعارة مؤقتة للاعب، وتسمح له بالاستمرار في المشاركة في البطولة





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