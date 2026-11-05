تشريح جثة خيسوس دي ميغيل يكشف سبب الوفاة ويطرح تساؤلات حول الإجراءات الطبية

كشف تقرير التشريح الأولي سبب وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل بعد الاصطدام بالحارس خيسوس أوونو، مع تفحص دقيق لتدخل الطاقم الطبي وسحب الجثمان للدفن.

كشف التقرير الأولي لتشريح جثة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميغيل عن سبب وفاته المباشر، وذلك بعد وقوع حادث تصادم مؤلم مع حارس مرمى نادي أندورا ، خيسوس أوونو ، خلال مباراة جمعت الفريقين في إطار دوري الدرجة الثانية الإسباني. وقد قام الأطباء الشرعيون بتقديم نتائج تحقيقاتهم الأولية بشأن وفاة اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو أب لطفلة واحدة، إلى المحكمة المختصة في مدينة سانتا كروز ، عاصمة جزيرة تينيريفي. وتتمثل المهمة الآن في انتظار نتائج الفحوص الإضافية التي أجريت خلال عملية التشريح، والتي من المقرر أن يكتمل تحليلها في مختبر متخصص في البر الرئيسي ل إسبانيا.

نتائج التشريح والإجراءات القضائية الأولية

أعلن مكتب المدعي العام عن استلامه للتقرير الأولي الخاص بتشريح جثة لاعب كرة القدم خيسوس دي ميغيل، وهو التقرير الذي قدمته المحكمة الثانية التابعة لمحكمة الدرجة الأولى في سانتا كروز دي تينيريفي، وهي الجهة المخولة بالتحقيق في هذه القضية المأساوية. وأشارت المحكمة إلى أن مضامين التقرير ستبقى سرية تماماً حفاظاً على خصوصية المتوفى وعائلته، كما أفادت بأنها وافقت رسمياً على نقل جثمان اللاعب إلى البر الرئيسي لإسبانيا لتمكين عائلته من إتمام مراسم الدفن فيه.

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وقد تم نقل جثمان خيسوس دي ميغيل جواً إلى البر الإسباني، وذلك تماشياً مع رغبة العائلات وإجراءات الطوارئ، تمهيداً لإقامة جنازته في بلدة نافاهيرموسا الصغيرة، التي تقع على بعد 129 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مدريد. ويعيش في هذه البلدة والدة اللاعب، حيث كان والده يحضر المباراة من داخل أحد المقاهي المحلية، وسرعان ما شاهد ابنه وهو يسقط على أرض الملعب مباشرة بعد حادث الاصطدام العنيف، مما دفعه بالبكاء فور رؤية قوة التصادم قبل أن يسافر إلى الجزيرة مع أفراد العائلة.

ظروف الحادث ودور الحارس خيسوس أوونو

كان الحادث قد وقع عندما كان نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 2-2، ليتدخل الحكم ويقرر إيقاف المباراة عقب حدوث الاصطدام المأساوي بين المهاجم و الحارس. وأشار تقرير حكم المباراة بوضوح إلى أن خيسوس أوونو استخدم "قوة مفرطة" أثناء التنافس على الكرة، وهو ما أدى مباشرة إلى طرده من الملعب بالبطاقة الحمراء، كما أفادت تقارير طبية بأن خيسوس دي ميغيل تعرض لتوقف في عضلة القلب فور الاصطدام، قبل أن يبادر المسعفون بالإنعاش القلبي الرئوي على أرض الملعب لينقل بعدها إلى المستشفى بشكل عاجل.

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أكدت مصادر مطلعة، وفقاً لصحيفة "الصن" البريطانية، أن نتائج الفحوص المخبرية الإضافية المتوقعة من المرجح أن تعزز الاستنتاجات الأولية التي وصل إليها الأطباء الشرعيون بشأن السبب المباشر لوفاة اللاعب. وعلى الرغم من الطبيعة التنافسية للعبة، فقد أشار مسؤولون قضائيون إلى أن أي وفاة لا تنجم عن أسباب طبيعية تستدعي تلقائياً فتح تحقيق جنائي شامل، بما في ذلك احتمال اعتبار تدخل الحارس سبباً في وفاة غير عمدية.

مراجعة دقيقة للإجراءات الطبية والإنعاش

لا تقتصر التحقيقات القضائية على طبيعة الاصطدام الرياضي فحسب، بل امتدت لتدقيق الإجراءات الطبية الطارئة التي اتخذها الفريق الصحي لإنقاذ حياة خيسوس دي ميغيل، وسط تساؤلات حول فاعلية التدخل السريع. يركز المحققون بشكل مكثف على معرفة ما إذا كان اللاعب قد تلقى الأكسجين أثناء وجوده على أرض الملعب، وهل تم استخدام جهاز إزالة الرجفان القلبي منذ اللحظة الأولى للتدخل الطبي، حيث تستجوب الشرطة أفراد الطواقم الطبية الذين شاركوا في محاولاتهم الناجحة المبدئية.

وكشفت صحيفة "إل ديا" الإسبانية الصادرة في الجزيرة عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بتعامل الطاقم الطبي مع الحالة، حيث أشارت إلى أن الفريق استمر في العمل على أرض الملعب لأكثر من 6 دقائق قبل وضع اللاعب على لوح تثبيت العمود الفقري استعداداً لنقله بسيارة الإسعاف. وتسعى السلطات لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تمت خلال تلك الدقائق الحرجة متوافقة مع البروتوكولات المعتمدة للتعامل مع حالات الطوارئ القلبية الخطيرة.

تحليل البروتوكولات الطبية والمستقبل القانوني

يطرح المحققون تساؤلات جوهرية حول استخدام الأدوات الطبية الدقيقة، مثل أنبوب غيدل الذي تم إدخاله في فم اللاعب للمساعدة على إبقاء مجرى الهواء مفتوحاً ومنع اللسان من التسبب في انسداكه أثناء فقدانه الوعي، وذلك في ظل شكوك حول تزويد اللاعب بالأكسجين الفوري باستخدام كيس إنعاش يدوي أو قناع متصل بأسطوانات الأكسجين. وهناك بعض التناقضات المذكورة في التقارير الأولية التي قد تكون غير دقيقة عند مقارنتها بأدلة بصرية أخرى، مثل مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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استبعد خبراء قانونيون إمكانية توجيه اتهامات جنائية ضد الحارس خيسوس أوونو، نظراً إلى أن الاصطدام وقع أثناء اللعب وفي سياق طبيعي للتنافس على الكرة، لكنهم توقعوا تأكيده عقوبة إيقاف طويلة بسبب التدخل الذي وصفه الحكم باستخدام القوة المفرطة. وكانت الحالة العصبية للاعب قد تدهورت لاحقاً في مستشفى "نوسترا سينيورا دي كانديلاريا" الجامعي، قبل أن يعلن نادي تينيريفي رسمياً عن وفاته صباح يوم الثلاثاء، وسط جدل مستمر حول سلامة البروتوكولات الطبية والرياضية.