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تشكيل منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

رياضة News

تشكيل منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في كأس العالم
منتخب مصركأس العالمبلجيكا
📆6/15/2026 6:06 PM
📰baladtv
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء منتخب بلجيكا في كأس العالم

أعلن الجهاز الفني ل منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، المدير الفني، عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به لقاء منتخب بلجيكا الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم (الاثنين) بتوقيت القاهرة على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

التشكيل شهد عودة النجم الكبير محمد صلاح للمشاركة كأساسي في الخط الأمامي ومعه عمر مرموش.. وجاء على النحو التالي: مصطفى شوبير (23) - محمد هاني (3) - ياسر إبراهيم (2) - حمدي فتحي (14) - أحمد فتوح (13) - مروان عطية (19) - مهند لاشين (17) - إمام عاشور (8) - مصطف

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منتخب مصر كأس العالم بلجيكا حسام حسن محمد صلاح

 

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