كشف حسين عبداللطيف عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر تحت 15 سنة في مواجهة بنما، ضمن الجولة الثالثة بكأس العالم للناشئين بقطر، على خلفية جدول مباريات كروي حافل.

أعلن حسين عبداللطيف ، المدير الفني ل منتخب مصر الوطني تحت 15 سنة، التشكيل الأساسي المتوقع لمواجهة منتخب بنما، خلال المباراة المحددة في الرابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة. وتنظم هذه المواجهة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول في بطولة كأس العالم للناشئين ، والتي تستضيفها دولة قطر. ويأتي هذا الكشف الفني في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي حضوراً مكثفاً بسبب تزامن هذه البطولة مع فعاليات دوري أبطال أوروبا.

تركيبة الفريق المصري في مواجهة بنما

يضم التشكيل الأساسي الذي اعتمده المدرب الفني للمنتخب المصري مجموعة من اللاعبين المولودين عام 2009، والذين يمثلون الأمل في الارتقاء بنتائج المنتخب. ويبدأ الدفاع في هذا المخطط بمحمد عبيد، عبدالعزيز محمود، عزت عبدالمعز، وأمير حسن. ويحرس مرمى الفريق حارس المرمى سيف كريم، الذي سيحتاج إلى التركيز العالي أمام هجمات الخصم.

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في وسط الملعب، سيقود زياد سعودي وأدهم حسيب إيقاع اللعب، مع تمكينهم من السيطرة على الوسط والتوزيع الدقيق. ويشكل العمود الفقري للهجوم الثنائي عبدالعزيز خالد وأمير أبوالعز، مع دعم من خالد أبوالركب الذي سيحرص على كسر خطوط الدفاع opponents. ويهدف هذا الترتيب التكتيكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية ترفع رصيد النقاط للمنتخب المصري في البطولة.

جدول المباريات الكروي الحافل يومياً

يُعد يوم اليوم مليئاً بالفعاليات الرياضية، حيث تقام مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027. ويضاف إلى هذه الأحداث الهامة ثمانية مباريات ضمن منافسات كأس العالم للناشئين في قطر، مما يجعل اليوم يوماً استثنائياً للرياضة العالمية. وتشهد هذه الجولات التنافسية إثارة كبيرة بين الفرق المشاركة في البطولات المختلفة.

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وتضم جدول مباريات دوري أبطال أوروبا مواجهات مثيرة، حيث يلتقي برشلونة بنظيره أزرنيكوف الجونة الأذربيجاني في الصباح. بينما تواجه العاصمة باريس سان جيرمان نظيرها الإيطالي روما، مما يعد من أبرز المواجهات في الجولة. وتنتظر الجماهير مشاهدة هذه الفرق الكبيرة التي تسعى لتأهيل فرقها للمراحل المتقدمة من البطولة القارية.

مواعيد وقنوات نقل المباريات الكروية

تعرض قناة beIN Sports HD 4 مباراة سلافيا براج و فياريال في السابعة وأربعين دقيقة مساء. بينما تعرض قناة beIN Sports HD 3 مواجهة كلوب بروج ضد ليفربول في الساعة العاشرة مساء. وتقدم قناة beIN Sports HD 1 مباراة باريس سان جيرمان ضد روما في نفس الموعد، مما يتيح للمشاهدين متابعة أهم اللقاءات.

وفي السابعة مساء، تعرض قناة beIN Sports HD 1 مباراة الجزيرة ضد كل كوهار رجان. كما تعرض القناة مباراة طلائع الجيش ضد مودرن سبورت في الساعة الخامسة مساء. وتغطي هذه القنوات مجموعة واسعة من المباريات المحلية والقارية لتلبية احتياجات جميع المشجعين ومتابعي الكرة العالمية.