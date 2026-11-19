كشف المدير الفني حسين عبد اللطيف عن تشكيل المنتخب المصري لمواجهة اليونان في كأس العالم تحت 17 عاماً، مع تفاصيل البدلاء والظروف التي سبقت البطولة.

أعلن حسين عبد اللطيف ، المدير الفني ل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عن التشكيل الرسمي للفراعنة الصغار استعداداً لمواجهة منتخب اليونان. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تقام حالياً في دولة قطر. تم تحديد موعد انطلاق المواجهة في مساء اليوم الخميس، على استاد أكاديمية أسباير الواقع في العاصمة ال قطر ية الدوحة.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة حاسمة في استعدادات الفريق قبل الشوط الأول من البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني لتقديم أفضل أداء ممكن من البداية. يهدف المنتخب المصري من خلال هذا التكتيك إلى السيطرة على إيقاع المباراة منذ السويعات الأولى، واستخدام الخطة المدروسة للتغلب على التحدي اليوناني.

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تفاصيل القائمة والبدلاء المحتملين

تضمن التشكيل الأساسي للدفاع كلًا من عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد، وعزت عبد المعز، الذين سيحملون مسؤولية حماية مرمل الفريق أمام هجوم خصم قوي. أما قائمة البدلاء فقد ضمت مجموعة من اللاعبين المحترفين الذين ينتظرون دورهم للمشاركة في المباراة، ويشمل ذلك محمد عبيد، عبد العزيز محمود، أمير حسن، سيف كريم، يوسف عبد الله، زياد سعودي، خالد مختار، أمير أبو العز، وخالد محمود عبد العزيز.

يوفر هذا التنوع في القائمة للمدير الفني مرونة تكتيكية عالية أثناء سير المباراة، مما يسمح بتعديل الخطة وفقاً لمتطلبات اللحظة. يعتمد الفريق على العمق في كل خط لضمان استمرارية الأداء العالي حتى لو تغيرت ظروف اللعب أو ظهرت إصابات مفاجئة للاعبين الأساسيين.

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مجموعة صعبة وهدف التأهل للمراحل النهائية

يوجد منتخب مصر في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للناشئين، حيث يتنافس مع منتخبات قطر المستضيفة، وبنما، واليونان. يضع هذا التقسيم الفريد تحديات كبيرة أمام الفراعنة الصغار، الذين يطمحون بقوة إلى المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المباشرة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده بشكل رسمي في مونديال الناشئين الحالي، بعد أن احتل المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً. هذا الإنجاز القاري كان بمثابة المؤهل المباشر الذي أهل الفريق للمنافسة على المستوى العالمي، مما يعزز الثقة لدى اللاعبين والإدارة في قدراتهم.

معنويات مرتفعة وتألق خليجي سابق

يدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم تحت 17 عاماً ومعنوياته مرتفعة جداً، بفضل تتويجه مؤخراً بلقب بطولة كأس الخليج للناشئين. حقق الفريق هذا اللقب الثمين عقب فوزه في جميع مبارياته المسبقة بالمسابقة الخليجية، حيث كانت القلعة المناعية للفريق صامدة والهدفة خطيرة.

كان آخر انتصارات الفريق في المسابقة الخليجية هو الفوز الحاسم على منتخب الإمارات في المباراة النهائية، والتي أكدت تفوق الفريق المصري على منافسيه في المنطقة. يأمل الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف في استثمار هذه النتائج الإيجابية الأخيرة، وتحويلها إلى أداء قوي ومتميز خلال منافسات المونديال العالمي.

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تسعى الإدارة الفنية لتحقيق نتائج مميزة تعزز فرص المنتخب في الصعود بأرقام قياسية، بما يعكس التطور الواضح في مستوى كرة القدم الناشئة في مصر. تواجدهم في قطر يصب في صالحهم نظراً للتحضيرات الجيدة والظروف اللوجستية المريحة التي وفرتها الجهات المنظمة للبطولة.