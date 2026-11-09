تصادم قطاري العياط: لجنة فنية تفحص عربات متعرجة بنطاق الواسطى

لجنة فنية تابعة للنيابة العامة تفحص موقع تصادم قطار الضواحي رقم 134 وقطار VIP رقم 210 بنطاق مركز الواسطى ببنى سويف لتحديد أسباب الانقلاب وإصابات الركاب.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الجدية في حادث التصادم الخطير الذي وقع بين قطارين، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع الحادث بدقة. تجرى عمليات الفحص الميداني في نطاق مركز الوواسطى شمال محافظة بنى سويف ، حيث تم تحديد موقع التصادم بدقة لاستخراج الأدلة المادية.

تهدف اللجنة الفنية إلى فحص العربات المتضررة والقضبان الحديدية بعناية فائقة، وذلك للوقوف على الأسباب التقنية التي أدت إلى انقلاب عدد من العربات وانحسار بعضها عن المسار. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتوثيق كل التفاصيل المتعلقة بحركة القطارات قبل لحظة التصادم المباشر.

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آلية الحادث وتفاصيل تعطل قطار أسوان

تعود تفاصيل واقعة الكارثة إلى تعطل القطار رقم 210 VIP، والذي كان في طريقه من القاهرة إلى أسوان، عقب سقوط إحدى عرباته عن القضبان. ثم اصطدم به من الخلف قطار الضواحي رقم 134، القادم من الجيزة ومتجهاً إلى الفيوم، مما أسفر عن تصادم عنيف أدى إلى انقلاب عدة عربات.

أدى هذا التصادم المباشر إلى سقوط عدد من الضحايا والمصابين بين ركاب القطارين، وسط مشهد من الرعب والهلع بين المسافرين. لم يتوقع الركاب تحول رحلتهم العادية إلى كابوس، خاصة مع صعوبة السيطرة على الوضع فور وقوع الحادث في المنطقة النائية نسبياً.

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شهادات الناجين حول لحظات التصادم والانقلاب

تمكن بعض الناجين من استعادة تفاصيل ما جرى داخل القطارات، متحدثين عن لحظات التصادم المفاجئ وسقوطهم بين المقاعد قبل وصول سيارات الإسعاف. وصفت الشهادات جوًا من الفوضى والصرخات التي تعلت داخل العربات أثناء محاولات النجاة والبحث عن ذويهم المفقودين.

قال عزت رزق، من مركز مراغة، إنه كان قادماً من العياط في طريقه إلى الفيوم، عندما وقع التصادم، مشيراً إلى أنه فقد الوعي وسقط من أعلى المقعد. واستعاد إدراكه فقط بعد الحادث، ليكتشف إصابته بكسر في الذراع نتيجة القوة الصادمة للاصطدام.

وأضاف شاذلي عبد اللطيف أنه كان عائداً من القاهرة إلى أسوان برفقة زوجته، التي كانت تتلقى العلاج في القاهرة، وفوجئ أثناء الرحلة بانقلاب إحدى عربات القطار. تسبب ذلك الحدث المفاجئ الذي لم يمنح الركاب فرصة لاستيعابه في إصابته بكسر في الذراع وجروح بالرأس.

وقال وزير محمد عبد الجواد، أحد المصابين، إنه كان عائداً من محل عمله بالعياط إلى بنى سويف، وفوجئ بالتصادم، فحاول النجاة بالقفز من القطار. إلا أنه أصيب بجروح قطعية في الوجه وكسر بالقدم نتيجة محاولة الهروب العاجلة والخطر.

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الإجراءات الطبية ومستجدات التحقيق الرسمي

عقب وقوع الحادث، جرى الدفع بـ 11 سيارة إسعاف من مرفق بنى سويف إلى موقع التصادم لنقل المصابين إلى المستشفيات فوراً. قدمت الفرق الطبية الإسعافات والرعاية الطبية العاجلة لهم، في محاولة لإنقاذ أرواح المتضررين وتقليل من حدة الإصابات الخطيرة.

بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل، بالتعاون مع اللجنة الفنية. تستمر التحقيقات في جمع شهادات كل الركاب المصابين وغير المصابين لضمان اكتمال الصورة حول ظروف الحادث وأسبابه التقنية والبشرية.