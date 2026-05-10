تصاعد المواجهات في جنوب لبنان: حزب الله يطور تكتيكات المسيرات والاحتلال يكثف غاراته

تحليل شامل للعمليات العسكرية الأخيرة لحزب الله باستخدام المسيرات الانقضاضية لاستهداف القبة الحديدية وقوات الاحتلال، مقابل حملة غارات إسرائيلية واسعة استهدفت عشرات البلدات في الجنوب اللبناني.

شهدت الساعات الماضية تصعيداً ميدانياً واسع النطاق على الجبهة اللبنانية، حيث كثف حزب الله من عملياته العسكرية الموجهة ضد تحصينات وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي في نقاط تماس متعددة.

وقد أعلن الحزب عن تنفيذ سلسلة من الهجمات الدقيقة التي استهدفت تجهيزات فنية مستحدثة في بلدة البياضة باستخدام قنابل محلقة متطورة، بالتزامن مع استهداف تجمعات لجنود الاحتلال عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان ومحيط موقع جل العلام، حيث تم استخدام محلقات انقضاضية أحدثت إصابات مباشرة في صفوف القوات المتمركزة هناك. ولم تقتصر العمليات على استهداف الأفراد، بل شملت تدمير آليات عسكرية، حيث استهدف الحزب تجمعاً للآليات عند خلّة راج في بلدة دير سريان عبر مسيرتين انقضاضيتين، بالإضافة إلى تدمير دبابة ميركافا في موقع جل العلام، مما يشير إلى تطور ملحوظ في القدرة على رصد واستهداف المدرعات الثقيلة.

كما طالت الهجمات وسيلة اتصالات من نوع هامر في بلدة طير حرفا، ومركزاً قيادياً مستحدثاً في البياضة، مما يؤكد سعي الحزب لشل منظومة القيادة والسيطرة الميدانية للاحتلال في المنطقة الحدودية. من جانب آخر، بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفي مقدمتها القناة 13، بتحليل هذا التحول التكتيكي في عمليات حزب الله، مشيرة إلى أن الحزب بات يعتمد بشكل مكثف على المحلقات والمسيرات الانقضاضية بعد أن أدرك وجود نقاط ضعف قاتلة في منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأكدت التقارير أن نطاق النيران لم يعد مقتصرًا على القوات الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، بل امتد ليشمل القواعد العسكرية المنتشرة على طول الحدود الشمالية للاحتلال. وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الخطورة الحقيقية تكمن في تركيز حزب الله على استهداف بطاريات القبة الحديدية مباشرة، مستخدماً محلقات صغيرة ورخيصة الثمن ومزودة بألياف بصرية تجعلها قادرة على المناورة وتفادي الرادارات، مما يحولها إلى قنابل دقيقة تهدف إلى تقويض قدرة سلاح الجو الإسرائيلي على حماية المستوطنات الشمالية والقواعد العسكرية.

هذا الواقع الميداني المعقد يضع القيادة العسكرية الإسرائيلية أمام تحدٍ كبير، خاصة مع غياب حلول تقنية أو عسكرية فورية لمواجهة هذا التهديد المتنامي الذي يستهدف شل الدفاعات الجوية بشكل منهجي. وفي المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي المكثف الذي طال عدة بلدات وقرى في الجنوب اللبناني. فقد استهدف الطيران الحربي بلدة مجدل سلم في قضاء مرجعيون، كما شن غارات على بلدة صريفا ومنطقة الصليب الواقعة بين عيتيت وقانا في قضاء صور.

وتواصلت الهجمات لتطال بلدة حاريص على دفعتين، بينما تعرضت بلدة دير الزهراني لخمس غارات جوية متتالية، مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان. وفي تطور لافت، تعرضت بلدة جرجوع لغارة جوية بعد وقت قصير من توجيه الاحتلال تهديدات لأهالي البلدة بضرورة الإخلاء الفوري. كما شمل القصف بلدات كفرجوز وحبوش والشرقية، وبيت ياحون، بينما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة كفرصير. وفي مدينة النبطية، تسببت غارة على حي السراي في تدمير منزل بالكامل وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للحي.

وبالتزامن مع الغارات، شن المدفع الإسرائيلي قصفاً متقطعاً على بلدة صربين وصفد البطيخ وحاريص في قضاء بنت جبيل، مما يعكس استراتيجية الاحتلال في ممارسة الضغط العسكري الشامل لمحاولة وقف عمليات حزب الله المتصاعدة، وسط استمرار حالة التوتر والترقب من احتمال توسع رقعة الصراع





حزب الله الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مسيرات انقضاضية القبة الحديدية

