تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران مع اقتراب السيناريوهات العسكرية الأمريكية المحتملة ضد إيران، وسط استعدادات أمريكية مكثفة وتحركات عسكرية متسارعة. تقارير أمريكية تشير إلى أن إدارة ترامب رفعت مستوى الجاهزية العسكرية تحسبًا لجولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما تم إلغاء إجازات مسؤولون في الجيش والاستخبارات.

تتزايد المؤشرات على اقتراب مواجهة عسكرية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استعدادات أمريكية مكثفة وتحركات عسكرية متسارعة، في الوقت الذي لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية مستمرة من أجل منع انفجار إقليمي واسع. 3 سيناريوهات عسكرية أمريكية محتملة ضد إيران..

تعرف عليها طارق فهمي: ترامب يسعى لأهداف أفضل مع إيران والتركيز الأمريكي على الملف النووي ترامب يغلق نتنياهو من المفاوضات مع إيران.. والإسرائيل تخشى اتفاقا خطيرا مع طهران قادة الجيش الباكستاني يبحثون مع وزير خارجية إيران بسبب حربٍ إنهاء وذكرت تقارير أمريكية أن إدارة دونالد ترامب رفعت مستوى الجاهزية العسكرية تحسبًا لجولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية، بينما ألغى مسؤولون في الجيش والاستخبارات إجازاتهم، بالتزامن مع تحديث خطط التأهب بالقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

كما تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطعًا نشره دان سكافينو، مستشار ترامب ونائب رئيس الأركان البيت الأبيض، يظهر قاذفات الشبح الأمريكية 'بي-2' القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات، في إشارة اعتبرها مراقبون تمهيدًا لاحتمال استهداف منشآت نووية إيرانية تحت الأرض. في المقابل، رفعت طهران حالة الاستعداد القصوى، وأغلقت مجالها الجوي غرب البلاد حتى صباح الاثنين، في خطوة تعكس توقعها لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ، كما هدد مسؤولون إيرانيون برد «يتجاوز حدود الشرق الأوسط»، مؤكّدين أن القوات المسلحة وضعت الخطط للمرحلة التصدير الجديدة في حال تعرضت البلاد أي هجوم.

وتأتي هذه التطورات بينما تواصل واشنطن الضغط على إيران للقبول بمقترح أمريكي جديد يهدف لإنهاء أشهر من التصعيد العسكري، مع تحذيرات أمريكية من أن رفض المقترح قد يؤدي إلى استئناف فوري للغارات الجوية. في السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن مناقشات داخل حلف شمال الأطلسي بشأن «خطة بديلة» لفتح مضيق هرمز بالقوة إذا استمرت إيران في تهديد الملاحة الدولية.





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

America/Middle East Conflict & Negotiation يموت تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيرا سيناريوهات عسكرية محتملة ضد إيران خطط التأهب للقواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إجازات مجنونة في الجيش والاستخبارات شنق قاذفات الشبح للتهابات خطط جديدة لرجوع العداء لبلاد أخري

United States Latest News, United States Headlines