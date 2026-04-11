تصاعد العنف في جنوب لبنان: غارات إسرائيلية مكثفة وهجمات متبادلة مع حزب الله

تشهد منطقة النبطية وجنوب لبنان تصعيداً خطيراً في التوتر، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة، بينما نفذ حزب الله هجمات على مواقع إسرائيلية، مما يزيد من احتمالية اتساع نطاق الصراع.

شنت قوات الاحتلال ال إسرائيل ي سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت من خلالها قرى وبلدات في منطقة النبطية جنوب لبنان ، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنان ية متعددة. هذه الغارات، التي تأتي في سياق تصاعد التوتر على الحدود ال لبنان ية ال إسرائيل ية، تسببت في حالة من الهلع والخوف بين السكان المدنيين، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق الصراع وتحوله إلى حرب شاملة.

تزامنت هذه الهجمات مع إعلان حزب الله اللبناني عن تنفيذه هجمات نوعية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، مما يشير إلى استمرار المواجهات وتبادل القصف بين الجانبين. في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن عملياته العسكرية، مدعياً أنه يستهدف البنية التحتية لحزب الله وعناصره في محاولة لإضعاف قدراته العسكرية. \في تطورات ميدانية متلاحقة، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذه هجوما بمسيرة انقضاضية على تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منزل ببلدة شمع جنوبي لبنان، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الحزب عن استهداف مستوطنات كريات شمونة والمطلة ومسغاف عام بصواريخ، وذلك رداً على الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. في سياق متصل، استهدف حزب الله أيضاً بالصواريخ بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة، مما يعكس تصعيداً في وتيرة الهجمات المتبادلة. من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذه لعملية عسكرية واسعة النطاق أطلق عليها اسم 'الظلام الأبدي'، والتي زعم خلالها القضاء على أكثر من 180 عنصراً من حزب الله. وفقاً لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، استهدفت العملية نحو 100 هدف في وقت واحد عبر ثلاث مناطق مختلفة، وشملت أكثر من 45 مركز قيادة رئيسياً لحزب الله، وحوالي 40 مبنى عسكرياً يستخدمها قادة الحزب، بالإضافة إلى بنى تحتية أخرى تابعة لعناصر بارزة في التنظيم. \في سياق متصل، ونتيجة لهذه العمليات العسكرية المكثفة، استهدف الجيش الإسرائيلي أيضاً نحو 35 موقعاً عسكرياً تابعاً لحزب الله في العاصمة بيروت، من بينها مركز قيادة طوارئ تابع لجهاز الاستخبارات، ومركز قيادة لقوة الرضوان، ومركز قيادة لوحدة صواريخ. كما استهدفت القوات الإسرائيلية نحو 40 موقعاً إضافياً في جنوب لبنان ووادي البقاع، وشملت هذه المواقع مخازن أسلحة ومراكز قيادة لقوة الرضوان وجهاز الاستخبارات. هذه الهجمات المتزامنة تعكس تصعيداً خطيراً في الوضع الأمني، وتزيد من احتمالية اندلاع حرب أوسع نطاقاً، مما يستدعي تدخلات دولية عاجلة لوقف التصعيد وحماية المدنيين. كما أن هناك تساؤلات حول دور القوى الإقليمية والدولية في محاولة احتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل استبعاد إسرائيل لفرنسا من المفاوضات المحتملة لوقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يعقد جهود التوصل إلى حل سلمي.\من ناحية أخرى، تبرز تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تؤكد على أن وقف إطلاق النار في لبنان قد يسرع في سجن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمر الذي يعكس مدى التوتر السياسي بين الجانبين وتأثيره على تطورات الصراع. وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد القلق الدولي من احتمالية تفاقم الأزمة، وضرورة العمل على إيجاد حلول دبلوماسية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وبالتوازي مع هذه الأحداث، كانت هناك تقارير عن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في اتجاه مدينة صفد، مما يظهر استمرار الاشتباكات العسكرية على الجبهة الشمالية لإسرائيل. هذه التطورات مجتمعة تجعل الوضع الأمني في لبنان والمنطقة على شفا الهاوية، وتدعو إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين





