تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران: ضربات أمريكية استهدفت منشآت عسكرية إيرانية في هرمزغان

شنت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على منشآت إيرانية في هرمزغان ردًا على هجمات إيرانية على سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، بينما أكدت إيران أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح عملية عبور ثلاث مدمرات أمريكية للمضيق تحت وابل من النيران.

أفادت مصادر إيران ية بأن الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على المدن والجنوب ال إيران ي لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى أن الأوضاع في 13 مدينة بمحافظة هرمزغان وجزر الجنوب هادئة وطبيعية.

ونقلت قناة «إن بي سي» عن مسؤول أمريكي قوله إن الضربات في بندر عباس وقشم كانت «دفاعية» ولا تمثل استئنافًا لعمليات عسكرية واسعة ضد إيران. وأكدت «فوكس نيوز» عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي استهدف نقطة تفتيش بحرية إيرانية في «بندر كرجان» بمنطقة ميناب. من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتها، موضحة أن ضرباتها استهدفت منصات إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية شاركت في الهجوم.

ونوهت إلى سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني، مشيرة إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية. وأضافت أن الضربات الأمريكية استهدفت منشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع، موضحة أن الهجمات الإيرانية وقعت لدى عبور مدمرات الصواريخ مضيق هرمز إلى خليج عمان، وتم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة والرد عليها بضربات دفاعية.

وعلى الجانب الآخر، قال مساعد حاكم مدينة «ميناب» الإيرانية إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني استهدفا قاعدة لحرس السواحل في المدينة دون وقوع خسائر بشرية. وأكد مقر «خاتم الأنبياء» بالحرس الثوري الإيراني، أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وأفادت وكالة «تسنيم» عن مصدر عسكري، أن أحداث الليلة بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، أعقبه استهداف سفن عسكرية أمريكية ردًا على ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نجاح ثلاث مدمرات أمريكية «من الطراز العالمي» في عبور مضيق هرمز بـ «نجاح باهر»، مشيرًا إلى أن عملية العبور تمت «تحت وابل من النيران الكثيفة». وقال عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، إن المدمرات الثلاث لم تُصب بأي أذى خلال العملية، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة التي دُمرت بالكامل.

وأشار إلى تدمير العديد من الزوارق الصغيرة التي تستخدمها طهران كبديل لأسطولها البحري المُدمر خلال الحرب، مؤكدا أن «الزوارق غرقت في قاع البحر بسرعة وكفاءة بعد أن أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة». كما لفت إلى «احتراق طائرات مسيّرة إيرانية في الجو وسقوطها في المحيط برشاقة، تمامًا كفراشة تهوي إلى قبرها» بحسب وصفه.

وشدد أن «إيران ليست دولة طبيعية لتسمح لهذه المدمرات بالمرور»، معتبرا أن من «يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد، ولكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبدًا». واختتم متوعدا بهزيمتهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، قائلا: «كما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة! ستنضم مدمراتنا الثلاث، مع طواقمها الرائعة، إلى حصارنا البحري، الذي هو بحق جدار من فولاذ»





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز هجمات عسكرية دفاع أمريكي

United States Latest News, United States Headlines