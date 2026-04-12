تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية: حزب الله يعلن عن هجمات وإسرائيل تفرض تعتيمًا

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصاعدًا في التوتر، مع إعلان حزب الله عن هجمات على مستوطنات وقوات إسرائيلية، في الوقت الذي تفرض فيه إسرائيل تعتيمًا على الخسائر. تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإعلان هدنة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية.

أعربت السيدة انتصار السيسي عن تهانيها للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة، مؤكدة على قيم المحبة والوحدة التي تجمع المصريين. وفي سياق متصل، نشرت جريدة الشروق مقترحًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، يتضمن تحديد حد أدنى للنفقة بـ 10 آلاف جنيه، وتخصيص ثلث ثروة الزوج للزوجة. في تطورات إقليمية، دوت صفارات الإنذار عدة مرات في مناطق شمالي إسرائيل منذ فجر الأحد، جراء هجمات من لبنان ، حيث أعلن حزب الله مسؤوليته عن تنفيذ 4 هجمات على مستوطنات وآليات وجنود إسرائيل يين.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بالجليل الغربي والجليل الأعلى، بما في ذلك بيت هيلل وكفار يوفال والمطلة وكريات شمونة ومسغاف عام. كما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في بلدات بالجليل الأعلى خشية تسلل مسيرة، قبل أن تعلن القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان. من جهته، أعلن حزب الله عن استهداف تجمعات للقوات والآليات الإسرائيلية في مستوطنة يرؤون شمالي إسرائيل، ومدينة الخيام جنوبي لبنان، بالإضافة إلى استهداف ثكنة كريات شمونة بسرب من المسيرات الانقضاضية. تفرض إسرائيل تعتيمًا كبيرًا وقيودًا مشددة على نشر تفاصيل خسائرها الناجمة عن الهجمات الصاروخية والمسيرات، إلى جانب المعارك البرية مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان. في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير الماضي. ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، مما أدى إلى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات على لبنان، وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء العدوان، مما أسفر عن خسائر بشرية كبيرة. تسبب العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس في سقوط آلاف الشهداء والجرحى، وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة. كما دان الأردن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، معتبرًا ذلك استفزازًا غير مقبول





