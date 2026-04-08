تصاعد التوترات في المنطقة: الحرس الثوري يهدد، وأبو الغيط يدين، والبورس\u064a\u0629 تستجيب للهدنة

شهدت المنطقة تصاعدًا ملحوظًا في التوترات، حيث هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على اعتداءات إسرائيلية على لبنان، بينما أدان الأمين العام للجامعة العربية الاعتداءات، واستجابت البورصة المصرية للهدنة، فيما رحب الأزهر بوقف الحرب على إيران. تتضمن الأحداث تصريحات وبيانات حول الوضع السياسي والأمني ​​في المنطقة، بالإضافة إلى الأخبار الاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية المصرية، وأخبار الرياضة المحلية.

هدد الحرس الثوري الإيراني بالرد على الاعتداءات ال إسرائيل ية المتكررة ضد لبنان ، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية. يأتي هذا التهديد في ظل استمرار التوتر في المنطقة ، حيث تتهم إيران إسرائيل بشن هجمات على أراضيها عبر لبنان ، بينما تصر إسرائيل على حقها في الدفاع عن أمنها القومي. وتصاعدت حدة التهديدات والمناوشات بين الطرفين في الآونة الأخيرة، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقًا.

وفي سياق متصل، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واتهم إسرائيل بالسعي إلى تخريب الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها مؤخرًا. وأكد أبو الغيط على ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي سياق آخر، استجابت البورصة المصرية للهدنة المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهد مؤشرها الرئيسي ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا مستوى 48 ألف نقطة مرة أخرى. وعكس هذا الارتفاع حالة التفاؤل التي سادت الأسواق المالية، بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف التصعيد في المنطقة، مما أدى إلى تحسن معنويات المستثمرين وزيادة الإقبال على الشراء. وفي أخبار أخرى، يواجه حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، عقوبة مغلظة بعد طرده في مباراة فريقه أمام نادي سيراميكا كليوباترا، مما أثار جدلاً واسعًا بين جماهير كرة القدم. وتشير التوقعات إلى أن العقوبة قد تشمل إيقاف الشناوي لعدة مباريات، مما سيؤثر على مشاركته مع فريقه في المباريات القادمة. كما رحب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بوقف الحرب على إيران وتجنيب المدنيين الأبرياء فيها ويلات الحروب والصراعات. وذكر في تدوينة على حساباته الرسمية بموقعي فيسبوك وأكس كتب فيها:'نرحِّب بوقف الحرب على إيران، وتجنيب المدنيين الأبرياء ويلات الحروب والصراعات، ونطالب بالوقف الفوري للاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، ونُقدِّر حكمة قادة دول الخليج والأردن والعراق في ضبط النفس، وعدم الانجرار إلى توسيع دائرة الحرب والصراع، رغم العدوان غير المبرَّر عليهم'. كما ثمن جهود الوساطة المصرية الباكستانية العربية، داعيًا الله أن تُفضي هذه الهدنة إلى استقرارٍ دائمٍ في المنطقة والعالم، وأن يَنعمَ الأبرياء بالأمن والأمان والسكينة، متمنيًا تغليب لغة العقل والحكمة والإنسانية، وتقديم مصلحة الإنسان فوق أي اعتبار، ووقف شلالات الدماء في أي مكان. وأضاف:'إنَّ إعلاء صوت السلام فوق ضجيج السلاح، وتقديم منطق الرحمة على فوضى القوة، والقدرة على ضبط النفس واستحضار معاناة الأبرياء؛ هو الانتصار الحقيقي الذي تُقاس قيمته بما يحفظه من أرواح، وما يصونه من كرامة الإنسان، وما يبثه من طمأنينة وأمان في نفوس الشعوب، فالحروب لا تُورِّث إلا مزيدًا من الموت والدمار والخراب، وتقهقر القيم الأخلاقية، ولا تترك خلفها سوى جراحٍ في الجسد الإنساني'. وفي سياق متصل، شهد رئيس هيئة النيابة الإدارية يوم التميز لإدارة التفتيش القضائي، في إطار جهود الهيئة لتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية السافرة على لبنان، مؤكدة على ضرورة وقف العنف واحترام القانون الدولي. وأكدت الوزارة أنه لا توجد إصابات بين أبناء الجالية المصرية في لبنان نتيجة هذه الاعتداءات. من ناحية أخرى، بحث وزير الطيران المدني سبل التعاون مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لدعم جهود التنمية المستدامة في قطاع الطيران. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار سعي الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور قطاع الطيران في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد





