تصاعد التوتر في جنوب لبنان رغم محادثات التهدئة.. وعفو حسام حسن يعيد الأمل لمنتخب مصر

شهد جنوب لبنان تصاعدًا في التوتر بعد غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، رغم استمرار المحادثات حول التهدئة. وفي الوقت نفسه، أعاد عفو حسام حسن الأمل لمنتخب مصر في كأس العالم. كما أكدت الباحثة السياسية تمارا حداد أن المعادلة الأمريكية الإيرانية تحولت إلى إدارة الاشتباك، مع وجود ضغط مستمر لتحسين شروط التفاوض. وفي مجال الطقس، تتوقع التقارير درجات حرارة معتدلة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

شهدت منطقة جنوب لبنان تصاعدًا في التوتر بعد استهدافها ب غارات إسرائيلية ، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، رغم استمرار المحادثات الدائر حول التهدئة. وتأتي هذه الغارات في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، حيث تتصاعد المخاوف من توسع نطاق الصراع.

ومن جانبه، أعاد عفو حسام حسن نجم الدوري لمنتخب مصر في كأس العالم، حيث واجهت مصر تحديات كبيرة في الميدان، لكن جهود اللاعبين أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية. وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، أن المعادلة الأمريكية الإيرانية تحولت من الاختبار والإدارة العسكرية إلى إدارة الاشتباك، مشيرة إلى أن هناك ضغطًا مستمرًا لتحسين شروط التفاوض المتعلقة بالبرنامج النووي ومضيق هرمز.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية على «القاهرة الإخبارية» أن الجانب الأمريكي لديه أكثر من رسالة مصاحبة للضربات المحدودة على إيران، من ضمنها قدرته على شن حرب كبيرة في البلاد، مشيرة إلى أن الضربات العسكرية على إيران كانت ضعيفة، لا سيما أن أمريكا لا تريد زيادة حدة الحرب على إيران لأسباب متعددة. وتطرقت تمارا للأسباب التي تسعى أمريكا من أجلها لعدم التوسيع الحرب مع إيران، منها الواقع الداخلي في أمريكا الذي لا يريد عودة الحرب كما كانت سابقًا، حيث يفضل اتباع العقوبات وفرضها.

وأوضحت أن خطط المفاوضات الأمريكية الإيرانية قائمة حتى هذه اللحظة، مع وجود تأملات لاستسلام إيران من واقع الملفات المهمة المتعلقة بمضيق هرمز والملفات النووية. وفي سياق آخر، تتوقع التقارير الجوية اليوم درجات حرارة معتدلة في معظم أنحاء البلاد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق. وتأتي هذه التوقعات في الوقت الذي يشهد فيه البلاد تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية بعد فترة من الحرارة الشديدة





