تصاعد التوترات السياسية حول إدارة قطاع غزة ومطالبات حماس بإنهاء الخروقات الإسرائيلية

تقرير مفصل يتناول الخلافات بين حركة حماس والمبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف حول مستقبل إدارة غزة، مع تسليط الضوء على خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار وجهود لجنة التكنوقراط.

شهدت الساحة الفلسطينية في الآونة الأخيرة موجة من التصعيد الدبلوماسي والسياسي الحاد، حيث عبر القيادي في حركة حماس باسم نعيم عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام الدولي والمشرف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

واعتبر نعيم أن ملادينوف يفتقر إلى المؤهلات اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع، مشيراً في تدوينة عبر منصة إكس إلى أن التدخلات الخارجية يجب أن تحترم الإرادة الوطنية الفلسطينية ولا تملي شروطاً مسبقة تتجاوز التوافقات الوطنية. هذه التصريحات جاءت كرد فعل مباشر على مؤتمر صحفي عقده ملادينوف في القدس عقب لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث طالب المبعوث الدولي الجهة الحالية التي تدير قطاع غزة بضرورة التنحي عن سلطتها، داعياً حركة حماس إلى تحول جذري في استراتيجيتها من خلال التحول إلى حزب سياسي مدني يشارك في الانتخابات الديمقراطية، مع التشديد على ضرورة إرساء مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد في جميع الأراضي الفلسطينية لضمان الاستقرار المستدام في المنطقة.

من جانبها، لم تكتفِ حركة حماس بانتقاد ملادينوف شخصياً، بل دعت المبعوث الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية وفعالة على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تنفيذ التزاماتها الموثقة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. واتهم المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي مفصل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب خروقات يومية جسيمة داخل القطاع، مؤكداً أن هذه الخروقات تهدف إلى تقويض فرص نجاح الاتفاق وزعزعة الاستقرار الميداني.

وأوضح قاسم أن إسرائيل تتعمد تعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى السكان المنكوبين في غزة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولبنود الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأضاف المتحدث أن الحركة قد أظهرت مرونة عالية منذ انطلاق المفاوضات بشأن ترتيبات إدارة القطاع في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تم التوافق مبدئياً على تشكيل لجنة وطنية تتولى مهام الإدارة، مشيراً إلى أن حماس اتخذت خطوات فعلية على الصعيدين السياسي والميداني لتسهيل عملية تسليم الإدارة لهذه اللجنة المقترحة، شريطة أن تلتزم إسرائيل أولاً بإنهاء عدوانها ووقف خروقاتها الميدانية الممنهجة التي تستهدف البنية التحتية والمدنيين.

وفيما يتعلق بالآليات التنفيذية للإدارة الانتقالية، تجدر الإشارة إلى أن هناك جهوداً إقليمية مكثفة تقودها كل من مصر وقطر وتركيا، والتي أعلنت في يناير الماضي عن التوصل إلى توافق واسع لتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة لإدارة قطاع غزة خلال الفترة القادمة. هذه اللجنة التي تضم خمس عشرة شخصية فلسطينية من الكفاءات الوطنية والمهنية، بدأت بالفعل أعمالها التحضيرية في القاهرة بهدف وضع خارطة طريق شاملة لإعادة الإعمار وتسيير الأمور المعيشية والخدمية للسكان في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها.

وبالعودة إلى تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، نجد أنه قد وضع إطاراً زمنياً ومراحل محددة، حيث ركزت المرحلة الأولى بشكل أساسي على تبادل الأسرى والمحتجزين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير لسد الفجوة الغذائية والطبية، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الحيوية داخل القطاع. إلا أن الواقع الميداني يشير إلى تعثر ملحوظ في تنفيذ هذه البنود الجوهرية، خاصة في القضايا الشائكة مثل نزع السلاح وآليات الحكم المستقبلية، مما يجعل المرحلة الانتقالية محفوفة بالمخاطر السياسية والأمنية الكبيرة.

إن استمرار الخلافات بين الأطراف الدولية والمحلية، والتمسك الإسرائيلي بفرض شروط أمنية مشددة تتجاوز الاتفاقات، يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير لضمان عدم العودة إلى مربع المواجهة الشاملة، مما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لفرض تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بعيداً عن المزايدات السياسية أو الضغوط الخارجية التي لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في الحصول على استقراره وحقوقه المشروعة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غزة حماس إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار لجنة التكنوقراط

United States Latest News, United States Headlines