تصاعد العنف في لبنان: ارتفاع عدد الضحايا وغارات إسرائيلية مكثفة

تشهد الحدود اللبنانية تصاعداً في أعمال العنف مع ارتفاع عدد الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية، وتصاعد المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، مع تحذيرات من الجيش اللبناني وتأثيرات على المدنيين.

أفادت قناة روسيا اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات ال إسرائيل ية على لبنان ، حيث بلغت 17 قتيلاً و7 جرحى، في تصاعد ملحوظ للأحداث. في الوقت نفسه، أعلن حزب الله عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيل ية، مما يشير إلى استمرار المواجهات وتوسع نطاقها. وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى 12 قتيلاً وعدد من الجرحى، مما يعكس تصاعداً في حدة العنف وتأثيره على المدنيين. يشير هذا التصاعد إلى تعقيد الوضع الأمني في المنطقة وتزايد المخاطر على السكان المحليين.

\من جهته، حذر الجيش اللبناني من أي تحركات داخلية خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التحركات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع. في سياق متصل، تتواصل الجهود الدبلوماسية، حيث تم الإعلان عن عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى مساعي تخفيف التوتر في مناطق أخرى. على صعيد العمليات العسكرية، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على عدد من البلدات والمدن اللبنانية في جنوب البلاد. استهدفت الغارات بلدات زوطر الغربية وجبشيت وكفرصير ودير الزهراني، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات. تواصل القوات الإسرائيلية استهداف البنى التحتية والمواقع العسكرية، مما يزيد من معاناة السكان.\أعلن حزب الله عن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، بما في ذلك ثكنة يعرا وكريات شمونة وموقع المطلة، وذلك باستخدام صواريخ ومسيرات انقضاضية. كما استهدف الحزب بنى تحتية في مستوطنة أدميت. امتدت الغارات الإسرائيلية لتشمل أحياء الراهبات في النبطية وبلدات كفررمان وكفرصير وجبشيت والقنطرة في مرجعيون ومدينة بنت جبيل والخيام ويحمر الشقيف والشهابية. تسببت هذه الغارات في سقوط جرحى وإحداث أضرار واسعة النطاق في المناطق المستهدفة. كما سجل خرق للطيران الحربي الإسرائيلي لجدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية، مما أثار القلق والتوتر بين السكان. هذه التطورات تعكس تصاعداً خطيراً في الصراع وتزيد من الحاجة إلى تدخل دولي لوقف العنف وحماية المدنيين





