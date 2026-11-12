تصاعد الخلاف بين نتنياهو وآيزنكوت بشأن القرارات الأمنية والحكومة الانتقالية

مواجهة سياسية حادة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو وجادي آيزنكوت حول سلطات الحكومة الانتقالية والمؤسسة الأمنية، مع استمرار العمليات العسكرية وانهيار التحالفات السياسية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ورئيس حزب "ياشار" جادي آيزنكوت ، عن عقد اجتماع مشترك اليوم في مكتب نتنياهو بالقدس، بحضور السكرتير العسكري لرئيس الوزراء اللواء غاي ماركيسانو. ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية، ويأتي في خضم تصاعد حاد في الخلافات السياسية بين الرجلين. ويأتي الاجتماع amidst تحذيرات وجهها آيزنكوت، يوم الأربعاء الماضي، تفيد بضرورة تحلي القيادة السياسية بالحذر التام خلال فترة الحكومة الانتقالية الحالية.

تصاعد الخلاف الأمني والسياسي بين الطرفين

يجيء هذا الاجتماع في ظل خلافات متعمقة، حيث حذر جادي آيزنكوت من اتخاذ أي قرارات أمنية غير عاجلة أثناء الفترة الانتقالية، مشددًا على أن المجتمع المدني يجب أن يحافظ على ثقته في مؤسسات الدولة دون المساس بها. وفي المقابل، أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جميع القرارات الحكومية التي اتخذت برئاسته استندت بالكامل إلى اعتبارات أمنية، وأن التنسيق كان كاملاً مع المؤسسة الأمنية. وقد وصف المكتب رسالة آيزنكوت بأنها تصرف غير مسؤول، وذلك بسبب تناول قضايا أمنية حساسة علناً، مما يثير جدلاً واسعاً حول آليات صنع القرار في إسرائيل.

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اتهامات متبادلة ورفض الإحاطات الأمنية

رد جادي آيزنكوت على انتقادات بنيامين نتنياهو، بأنه تم رفض طلبه للحصول على إحاطة كاملة بشأن التطورات الأمنية الجارية في المنطقة. وادعى آيزنكوت أن نتنياهو يحاول تأجيل اجتماع لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، داعياً إلى إخضاع الحكومة الانتقالية لرقابة مشددة لضمان الشفافية. وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الحكومة الحالية لا تحتاج إلى موافقة أي جهة قانونية أو المعارضة لتوجيه الجيش لتنفيذ ضربات محددة في قطاع غزة.

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استمرار العمليات العسكرية والضغط على الحريديم

شدد يسرائيل كاتس على استمرار العمليات العسكرية الهجومية في الضفة الغربية، مؤكداً أن إسرائيل تعاملت مع إيران بحسم وحسن تقدير، وأن المنطقة الأمنية في سوريا ستبقى قائمة. وعلى الصعيد السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة، كشف موقع قناة "آي 24 نيوز" عن تحذيرات وجهها مقربون من بنيامين نتنياهو إلى ممثلي الأحزاب الحريدية، بشأن خطر التحالف مع جادي آيزنكوت. وبلغت هذه التوترات ذروتها عندما أعلن آيزنكوت عزمه تقديم مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، تشمل تقييم أداء المستويين السياسي والعسكري منذ أغسطس 2014 حتى يناير 2026.