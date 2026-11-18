تصاعدت حدة التوتر في الصحراء الغربية بعد استخدام روسيا حق النقض ضد تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة مينورسو، مما أدى إلى إعلان جبهة البوليساريو تعبئة عامة وتبادل قصف مدفعي مع الجيش المغربي.

فشل مجلس الأمن الدولي في أكتوبر في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المعروفة اختصارا باسم مينورسو، مما أحدث فراغا أمنيا خطيرا في المنطقة. رحب المغرب بهذا القرار الرسمي، مذكرا بسيادته على الإقليم ودعمه لمقترح الحكم الذاتي، بينما أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر التعبئة العامة في 10 نوفمبر للاستعداد لسيناريوهات عسكرية. وبعد أربعة أيام فقط من هذا الإعلان، أفادت تقارير إعلامية عربية عن تبادل قصف مدفعي مباشر بين الجيش المغرب ي ومقاتلي البوليساريو قرب الجدار الرمسي العسكري.

الخلفية التاريخية والموقع الاستراتيجي للإقليم

تعود جذور النزاع إلى عام 1975 عندما ضم المغرب الصحراء الغربية، وهو قرار لم يعترف به الجميع ضمنيا. انتهت حرب محدودة استمرت 16 عاما بوقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في عام 1991، وكان من المفترض أن يقود ذلك إلى استفتاء على مصير الإقليم. اليوم، يتصدر الإقليم خريطة الموارد الطبيعية العالمية بامتلاكه لبعض أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم، إضافة إلى ثروته السمكية الوفيرة على طول ساحله الأطلسي الممتد.

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المواقف الدبلوماسية والتفاوض المتوقف

في عام 2020، شكلت الولايات المتحدة نقطة تحول في الدبلوماسية الدولية من خلال اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك في إطار تطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام التي وافق عليها الرباط. يظل المغرب ملتزما بمقترح الحكم الذاتي لعام 2007 الذي يمنح الإقليم حكما ذاتيا محدودا، في حين ترفض جبهة البوليساريو هذا الطرح وتطالب بالاستقلال الكامل. يسعى محمد يسلم بيسط، وزير خارجية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المعلنة ذاتيا، إلى تحقيق تطلعات شعبه عبر مسار نضالي جديد.

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دور روسيا والنزاع على ولاية البعثة

كان السبب المباشر لانهيار ولاية بعثة حفظ السلام هو استخدام روسيا حق النقض الفيتو ضد مقترح أمريكي يهدف لتمديد الولاية مع تغيير اسم البعثة. في المقابل، لم يحصل المقترح الروسي البديل الخاص بتجديد الولاية دون تغييرات جوهرية على عدد الأصوات الكافية للتمرير عبر مجلس الأمن. هذا التحول الجيوسياسي أضعف الآليات الدولية القائمة للرقابة على منطقة الجدار الرملي، وهو الحاجز العسكري المحصن الذي يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية عن الأراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.

ردود الفعل الإعلامية والاستعدادات الميدانية

أثار إعلان التعبئة العامة لدى جبهة البوليساريو جدلا إعلاميا حادا، حيث انتقد موقع 360 المغربي الخطوة مشددا على عدم ذكر أرقام أو مواعيد أو أماكن محددة في البيان. وصف الكاتب المغربي الإعلان بأنه حشد صحافي يهدف أساسا لاستقطاب الانتباه الإعلامي الجزائري، مستهزئا بما وصفه بصدمة عاطفية لدى الجارة الجزائر. في المقابل، أكدت الرباط التزامها التام باحترام وقف إطلاق النار، في حين دعت البوليساريو جميع الصحراويين إلى الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري محتمل في الأسابيع المقبلة.