تصاعد الهجمات الإلكترونية في أوروبا وخطر الأنظمة القديمة

تحليل خبير لأزمة الأمن السيبراني في أوروبا يسلط الضوء على الاعتماد المفرط على الأنظمة القديمة وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الهجمات، مع تحديات التنفيذ الفعلي للوائح الجديدة.

تواجه القارة الأوروبية موجة متصاعدة من الهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، في الوقت الذي تشهد فيه دول متعددة مثل بلجيكا ولوكسمبورج والسويد وأيرلندا حوادث مماثلة خلال أسابيع متعاقبة. وقد كشفت هذه الموجة عن هشاشة الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها الحكومات والشركات، مما دفع الخبراء إلى التحذير من نقاط ضعف منهجية تحتاج إلى معالجة عاجلة.

أكدت الباحثة والخبيرة المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني وحوكمة التكنولوجيا، جويس حكمة، من خلال تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس)، أن هذه الهجمات تعكس تحديات جوهرية في البنية التحتية الرقمية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة، رغم أن فرنسا اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم غير المسبوق الذي استهدف أنظمتها، مما يضيف بعداً جيوسياسياً للأزمة التقنية.

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خطورة الأنظمة القديمة وغياب التحديثات

تبرز الأنظمة القديمة التي لا تخضع للإصلاح كأحد أهم التحديات الأربعة الرئيسية التي تواجه الأمن السيبراني في أوروبا، وفقاً لتقرير جويس حكمة. فالكثير من الدول تعتمد على تكنولوجيا وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي ولم تعد تتلقى تحديثات أمنية ضرورية، مما يسمح للمهاجمين باستغلال ثغرات معروفة مسبقاً.

توضح الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد في فرنسا طبيعة هذه المشكلة، حيث لم تكن التقنيات المستخدمة معقدة، بل كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة أنظمة قديمة متوقفة عن الدعم. وقد وجدت التحقيقات أن أجزاء كبيرة من أوروبا لا تزال تشغل هذه الشبكات المتراجعة، مما يعرض البيانات والبنية التحتية للخطر المباشر.

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تحديات الذكاء الاصطناعي والتصميم غير الآمن

يستخدم المهاجمون حالياً قدرات متزايدة بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي يسرع عملية اكتشاف الثغرات ويقلل الوقت المتاح للاستجابة. وأشارت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني إلى أن المهاجمين اعتمدوا في عام 2025 على أدوات ذكاء اصطناعي تجارية لتعزيز مهاراتهم، مما جعل الهجوم أسرع وأكثر فعالية دون تغيير طبيعة المواجهة.

في المقابل، يتم تصميم الكثير من التكنولوجيا الجديدة دون مراعاة متطلبات الأمن الكافية، حيث تسبق مزايا السرعة والسعر الاعتبارات الأمنية. وينص قانون المرونة السيبرانية الأوروبي الذي يسري اعتباراً من ديسمبر 2027 على منع طرح منتجات غير آمنة، لكنه لا يفرض إصلاح الثغرات القائمة تلقائياً، مما يترك عبء التثبيت على المستخدمين.

فجوة التنفيذ والمخاطر المستقبلية

يحتاج القطاع الأوروبي إلى تعزيز التنفيذ العملي لتدابير النظيف السيبراني، خاصة أن ثلثي الثغرات المستغلة تمتلك لها تحديثات أمنية متوفرة. ومع ذلك، يتخلف العديد من الدول الأعضاء في اعتماد القواعد، وتواجه المؤسسات الصغيرة صعوبات في امتلاك الموارد اللازمة لتطبيق هذه المعايير الأساسية.

تشير التحليلات إلى وجود اعتماد متزايد على مزودي خدمات خارجيين، مع خطر تقييد الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي الدفاعية المتطورة كما أظهرت ضوابط التصدير الأمريكية في يونيو 2026، مما يستدعي تطوير حلول محلية لتقليل المخاطر الجيوسياسية على الأمن الرقمي الأوروبي.