تصاعد مقلق للنشاط الإرهابي في وسط إفريقيا: مرصد الأزهر يحذر

كشف تقرير حديث لمرصد الأزهر عن زيادة كبيرة في العمليات الإرهابية بإقليم وسط إفريقيا خلال شهر مارس، مع تحول في استراتيجيات التنظيمات الإرهابية.

كشفت دراسة حديثة صادرة عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن تطورات مقلقة في المشهد ال أمن ي بإقليم وسط إفريقيا خلال شهر مارس 2026. أظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في النشاط الإرهاب ي من حيث عدد العمليات وانتشارها الجغرافي، وذلك بالمقارنة مع شهر فبراير السابق.

وحذر المرصد من التبعات الخطيرة لتراجع وتيرة العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يمنح التنظيمات الإرهابية فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها القتالية، خاصة في المناطق الجغرافية المعقدة التي توفر ملاذات آمنة للمتشددين.

كما أكد المرصد على ضرورة تبني استراتيجية أمنية أكثر فعالية لمواجهة التهديدات المتزايدة، مع التركيز على تكثيف العمليات الاستباقية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول الإقليم، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل الاستخباراتي بهدف قطع الطريق أمام محاولات التوسع الإرهابي المستمرة.

الدراسة أشارت إلى أن هذه الزيادة في العمليات الإرهابية تأتي في ظل استمرار محدود لجهود المواجهة العسكرية، مما يعكس تحولًا في استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، حيث تتجه نحو زيادة عدد الهجمات مع انخفاض نسبي في الخسائر البشرية المسجلة.

وفقًا لبيانات المرصد، قفز عدد العمليات الإرهابية خلال شهر مارس إلى 11 عملية، مقارنة بـ 3 عمليات فقط في شهر فبراير، مما يمثل زيادة كبيرة بلغت حوالي 73%. هذا الارتفاع يشير بوضوح إلى عودة النشاط الإرهابي بوتيرة متسارعة داخل الإقليم.

على الرغم من هذا الارتفاع في عدد العمليات، أظهرت الإحصائيات مفارقة ملحوظة في أعداد الضحايا، حيث سقط 18 قتيلاً و2 من المصابين في شهر مارس، وهو انخفاض بنسبة 25% مقارنة بشهر فبراير الذي شهد سقوط 24 قتيلاً. كما لفت التقرير إلى غياب حالات الاختطاف تمامًا خلال شهر مارس، بعد أن سجل الشهر السابق 19 حالة اختطاف، مما يشير إلى تغيير محتمل في التكتيكات الميدانية التي تعتمدها التنظيمات الإرهابية.

من حيث التوزيع الجغرافي، استحوذت جمهورية الكونغو الديمقراطية على النصيب الأكبر من التهديدات، حيث بلغت نسبة العمليات الإرهابية التي شهدتها 90.9% من إجمالي النشاط الإقليمي، أي ما يعادل 10 عمليات إرهابية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا. في المقابل، لم تشهد كل من الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى أي عمليات إرهابية خلال شهر مارس، مما يعكس تركز النشاط الإرهابي بشكل شبه كامل داخل الأراضي الكونغولية.

على صعيد جهود المكافحة، أظهر التقرير استمرارًا لمحدودية الاستجابة العسكرية التي لا تتناسب مع تصاعد الهجمات الإرهابية. سجل شهر مارس عملية عسكرية واحدة فقط نفذها الجيش التشادي، وأسفرت عن مقتل 8 عناصر إرهابية.

يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذه المعادلة اللافتة - ارتفاع العمليات مع انخفاض الضحايا واختفاء حالات الاختطاف - تشير إلى تحول التنظيمات الإرهابية نحو تبني هجمات أقل كثافة ولكنها أكثر تكرارًا، وذلك ضمن استراتيجية استنزاف طويلة الأمد تهدف إلى إرباك الأجهزة الأمنية والحفاظ على التواجد الميداني دون الدخول في مواجهات مباشرة وشاملة.

في سياق آخر، صرح وزير الإنتاج الحربي عن حرص وزارته على تعزيز قدرات الشركات التابعة لها من خلال الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.





