تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وتهديدات ترامب تقابلها شروط إيرانية صارمة

تستمر حالة الجمود في المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع تمسك طهران بشروطها لرفع الحصار، بينما يهدد ترامب بتصعيد عسكري في حال عدم التوصل لاتفاق حول البرنامج النووي.

في تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية، لا تزال حالة من الغموض تكتنف مستقبل المفاوضات ال إيران ية الأمريكية، حيث أكدت وكالة تسنيم ال إيران ية في تقرير حديث لها أن موقف طهران الثابت بعدم المشاركة في أي مفاوضات مع واشنطن لم يشهد أي تغيير حتى هذه اللحظة. وأوضحت الوكالة أن أي تحول في هذا الموقف مرهون بتلبية شروط محددة تراها إيران أساسية للبدء في أي حوار جاد.

ومن أبرز تلك العقبات التي تشير إليها طهران هي قضية الحصار البحري، والتي تعتبرها عائقاً جوهرياً يمنع المضي قدماً في أي تفاهمات، مؤكدة أنها أبلغت الوسيط الباكستاني بهذه المخاوف بشكل رسمي وواضح. من جانبه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجة تهديداته، ملوحاً باستخدام القوة وتفجير الكثير من القنابل في حال انتهت فترة وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني دون الوصول إلى اتفاق ملموس ينهي حالة التوتر القائمة. وفي سياق التحركات الدبلوماسية الجارية، أفادت شبكة فوكس نيوز أن نائب الرئيس جيه دي فانس وفريق التفاوض الأمريكي يتجهون حالياً نحو إسلام آباد في محاولة لتقريب وجهات النظر. وقد صرح ترامب في هذا الصدد بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للاجتماع مباشرة مع القيادة الإيرانية، مشترطاً في الوقت ذاته أن تتخلى طهران بشكل كامل وغير قابل للتفاوض عن طموحاتها في امتلاك الأسلحة النووية، وهو المطلب الذي تصفه واشنطن بأنه جوهر وأساس المحادثات. في غضون ذلك، تبرز تعقيدات إضافية في ملف المحادثات، حيث أشارت طهران إلى أن الرسائل المتبادلة تحتوي على مطالب أمريكية تصفها بالمفرطة، مما يعزز قناعة القيادة الإيرانية بعدم وجود أفق واضح لنجاح هذه العملية، وتصفها بأنها مسرحية سياسية لا تنوي المشاركة فيها حتى إزالة العقبات الجوهرية. على صعيد موازٍ، شدد وزير الخارجية الباكستاني في اتصالاته مع نظيره الإيراني على الدور المحوري لاستمرار الحوار كسبيل وحيد للتوصل إلى حلول شاملة للقضايا العالقة. وعلى المستوى المحلي المصري، دخلت النائبة سناء السعيد على خط الجدل، منتقدة قرار محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي، واصفة إياه بأنه خرق للدستور وحنث بالقسم، مما يعكس تباين الأزمات السياسية والإدارية التي تشغل الرأي العام في عدة اتجاهات في آن واحد، حيث تظل الأزمة الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة العنوان الأبرز الذي يترقب العالم مآلاته في ظل تصاعد لغة التهديد والوعيد المتبادل





