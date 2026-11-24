أظهرت بيانات المجلس التصديري أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت 6.557 مليار دولار، مع تركز النمو في الفراولة والشيكولاتة، مما يعكس قوة التنافسية.

حافظت الفراولة المجمدة على صدارتها كأكبر صادرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر من عام 2026، مسجلة قيمة إجمالية قدرت بنحو 718 مليون دولار. وقد حقق هذا المنتج الزراعي نموًا ملموسًا بلغ نسبته 12%، وهو ما يمثل زيادة قدرها 76 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية. يأتي هذا الأداء القوي لتؤكد فيه المنتجات الزراعية المصرية قدرتها على فرض نفسها بقوة في الأسواق العالمية، مع الحفاظ على مكانة استراتيجية في هيكل الصادرات الوطنية.

تصدر الفراولة المجمدة قائمة الصادرات الغذائية

تستمر الفراولة المجمدة في احتلال المرتبة الأولى بشكل متين، حيث سجلت قيمة صادرات بلغت نحو 718 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي. يشير هذا الرقم إلى نمو بنسبة 12% مقارنة بالعامل الماضي، وهو ما يعكس زيادة مقدارها 76 مليون دولار في القيمة المضافة. يؤكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذا الترتيب يعكس استقرار الطلب الخارجي على هذه السلعة، واستمرار نجاح المزارعين والمصدرين المصريين في تلبية المعايير الدولية لجودة وتصدير المنتجات المجمدة.

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الشيكولاتة تحقق قفزة تنافسية بنمو 92%

في خطوة استثنائية، سجلت صادرات الشيكولاتة أداءً مذهلاً جعلها تتصدر معدلات النمو بين السلع الرئيسية، حيث تضاعف حجم صادراتها لتصل إلى نحو 386 مليون دولار. وقد حقق هذا القطاع نموًا بنسبة 92%، بمقدار زيادة قدره 185 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. وتُعد هذه الزيادة الهائلة محورية، حيث تمثل وحدها نحو 22% من إجمالي نمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة المذكورة، مما يدل على تنامي القدرة التنافسية العالية للمنتجات المصرية المصنعة في هذا المجال داخل الأسواق الخارجية.

تركيبة السلع المصدرة وتركيز الصادرات

تسهم أكبر 30 سلعة غذائية مصدرة في تكوين الهيكل الرئيسي لصادرات القطاع، حيث استحوذت على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026. وتبلغ قيمة هذه المجموعة من السلع 5.841 مليار دولار، من أصل إجمالي صادرات القطاع التي قدرت بـ 6.557 مليار دولار. يعكس هذا التركيز أن الجزء الأكبر من الدخل التصديري يأتي من مجموعة محددة من السلع الرئيسية ذات الوزن النسبي المرتفع في الهيكل التصديري للقطاع، مما يحدد أولويات السياسات التجارية والتسويقية.

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الأداء المالي لمركزات المشروبات والزيوت

جاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية، محققة قيمة صادرات بلغت نحو 528 مليون دولار. وفي المركز الثالث، استقرت صادرات زيوت الطعام بقيمة 444 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 22%، مع زيادة قدرها 79 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما سجلت صادرات السكر في المرتبة الرابعة بقيمة نحو 386 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ 21%. يُظهر هذا الترتيب تنوعًا في مصادر الدخل التصديري للقطاع، حيث تتراوح بين المنتجات الزراعية البحتة والمصنعة والمعالج.

مساهمات أغذية الحيوانات والعصائر

سجلت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو 281 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 34%. وفي حينه، بلغت صادرات العصائر نحو 242 مليون دولار، بزيادة قدرها 23%. كما وصلت صادرات الزيتون المخلل والمصنع إلى نحو 199 مليون دولار، مسجلة نموًا بنسبة 19%. كما سجلت المحضرات الغذائية المتنوعة صادرات بقيمة 198 مليون دولار، بمعدل نمو بلغ 42%، مما يعكس حيوية السوق المصري في تنويع عروضه الغذائية المشبعة للطلب العالمي المتزايد.