تصريحات عمرو الحديدي عن عموتة ومنتخب مصر

تحدث عمرو الحديدي عن تحديات حسين عموتة مع الأهلي وأهمية إدارة غرفة الملابس، كما قارن تنظيم كأس العالم بين قطر وأمريكا، وتوقع مشوار منتخب مصر في البطولة

أكد عمرو الحديدي ، نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات تلفزيونية مطولة، ثقته الكبيرة في قدرة المدرب المغربي حسين عموتة على تحقيق النجاح مع الفريق الأحمر، لكنه شدد على أن العامل الأهم في مهمته سيكون إدارة غرفة الملابس والتعامل مع اللاعبين.

ووصف الحديدي مهمة عموتة بأنها على المحك، حيث قال: 'حسين عموتة إما أن يصنع تاريخًا كبيرًا لنفسه مع الأهلي أو يتحول إلى عبء على الفريق'. وأضاف: 'لكنني أتوقع نجاحه في مهمته، والأهم أن يتمكن من احتواء غرفة الملابس واللاعبين، خاصة أن الأهلي يمتلك مجموعة من النجوم الكبار الذين يحتاجون إلى معاملة خاصة'. وأشار إلى أن نجاح أي مدرب في الأهلي يعتمد بشكل كبير على قدرته على التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية، بالإضافة إلى تحقيق الانسجام بين اللاعبين.

كما تطرق الحديدي إلى تجربة عموتة السابقة مع المنتخب المغربي، مؤكدًا أن المدرب يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع البطولات الكبرى والمنافسات القارية، مما سيساعده في مهمته مع الأهلي، خاصة في دوري أبطال إفريقيا حيث تتطلب المنافسة قوة نفسية عالية





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