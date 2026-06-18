تصريحات هامة حول الاقتصاد والخبز وأزمة الزمالك

مسئول بمصلحة الضرائب يشجع الاقتصاد الموازي للانضمام للمنظومة الرسمية، ورئيس شعبة المخابز يعلن سعر رغيف الخبز المدعم بجنيه ونصف، ونائب رئيس الزمالك يكشف تطورات أزمة القيد

في تصريحات متفرقة اليوم، تناول عدد من المسؤولين قضايا اقتصادية ورياضية هامة. أكد مسئول بمصلحة الضرائب أن الدولة تشجع الاقتصاد الموازي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال تقديم حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأوضح المسئول أن هناك تنسيقاً مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه العاملين في القطاع غير الرسمي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعوية موسعة لتعريفهم بالمزايا التي يقدمها الانضمام للاقتصاد الرسمي. من جانبه، كشف رئيس شعبة المخابز أن رغيف الخبز المدعم سيرتفع سعره إلى جنيه ونصف، مع بقاء الحكومة ملتزمة بتغطية التكلفة الفعلية للإنتاج. وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار إصلاح منظومة الدعم وترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن هناك ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن القرار تم بعد دراسات مستفيضة حول تكاليف الطحين والنقل والعمالة، مؤكداً أن المواطن لن يتحمل أي أعباء إضافية. في السياق الرياضي، كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن تطورات أزمة القيد التي يعاني منها النادي. وأوضح أن الملف ينقسم إلى شقين: الأول يتعلق بالحصول على الرخصة اللازمة للمشاركة في المسابقات، والثاني بوقف القيد المفروض على النادي. وشدد على ضرورة الفصل بين الملفين، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي إنهاء ملف الرخصة من خلال تسوية الديون والقضايا العالقة.

وأشار إلى وجود مفاجأة إيجابية قريبة في هذا الإطار، معرباً عن ثقته في قدرة الإدارة على تجاوز الأزمة. وأضاف أن العمل جارٍ بالتوازي لحل ملف إيقاف القيد، مع تقديم استئنافات والتفاوض مع الجهات المختصة. وأكد نصر أن الفريق الحالي قادر على المنافسة رغم التحديات، مستشهداً بتحقيق الفريق لقب الدوري بنفس العناصر سابقاً. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تتعامل مع الملفات بشكل تدريجي ومنظم، وستعلن قريباً عن أخبار إيجابية





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