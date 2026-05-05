تصريحات ترامب حول إيران.. ومساعدات لغزة.. وانتقادات للموازنة المصرية

آخر التطورات الإقليمية والمحلية: تصريحات ترامب بشأن إيران، وصول المساعدات إلى غزة، والجدل حول الحساب الختامي للموازنة المصرية في مجلس النواب.

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريحات حادة، واصفا الوضع الحالي مع إيران بأنه يشبه حربا مصغرة. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع.

ولم يوضح ترامب طبيعة هذه الحرب المصغرة، لكنه أكد على أن الولايات المتحدة تتخذ خطوات لحماية مصالحها في المنطقة. في سياق منفصل، شهد معبر رفح البري حركة نشطة، حيث عبرت أفواج من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك بهدف دعم قطاع غزة الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية نتيجة للعدوان المستمر. تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة عن السكان الفلسطينيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وعلى الصعيد المحلي، ألقت السلطات القبض على شخص متهم بالتحرش بتلميذة داخل مدرسة خاصة في منطقة بشتيل. وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية الطلاب والطالبات وضمان بيئة تعليمية آمنة لهم. من جهته، انتقد النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، واصفا إياه بأنه بمثابة إبراء ذمة مالية للحكومة من البرلمان.

وتساءل النائب عن مدى التزام الحكومة بالصرف في الأوجه المخصصة لها، وهل هناك أي انحرافات في الإنفاق. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير حساب ختامي موازنة 2024/2025. وأضاف النائب: الأهم من ذلك هو معرفة نتيجة هذا الصرف، هل تم بالفعل بناء المستشفيات وتوفير العلاج اللازم للمواطنين؟ وهل تم بناء المدارس وتحسين جودة التعليم؟

أم أن هناك هدرًا في الموارد المالية؟ وأشار النائب حسام المندوه إلى أن الحساب الختامي لموازنة 2024/2025 يكشف عن مؤشر خطير، وهو أن العجز في الموازنة يتم تغطيته بالكامل من خلال الاقتراض. وأوضح أن تحقيق فائض أولي في الموازنة لا يعني بالضرورة نجاحًا، بل يعني أن الحكومة قادرة على تغطية المصروفات من خلال الأنشطة المختلفة، لكن هذا لا يحل مشكلة الديون المتراكمة. وأشار إلى أن أغلب التعديلات في حساب ختامي الموازنة كانت في بند الفوائد.

وأكد النائب حسام المندوه أن فوائد الدين العام بلغت 2 تريليون جنيه مصري، بالإضافة إلى أصل الدين، مشيرًا إلى أن الموازنة تعتمد بشكل كبير على الفوائد وخدمة الدين. وتساءل عن سبب عدم استفادة الحكومة من المشروعات القائمة لتحقيق عائد اقتصادي. وانتقد النائب عدم استغلال المشروعات بشكل فعال، مشيرًا إلى أن هناك مستشفى في مدينة بورسعيد تم تجهيزها بـ400 سرير، لكن الحكومة تواجه صعوبة في تشغيل حتى 100 سرير منها.

وطالب النائب بضرورة إعلان خطة الحكومة لزيادة حجم الإيرادات وتقليل فوائد الدين، التي تتزايد بشكل سنوي، لاسيما وأن معظم الديون مستحقة على الحكومة. من جانبها، رفضت النائبة إيرين سعيد الحساب الختامي للموازنة، واصفة إياه بأنه موازنة غير منضبطة وتحتوي على كمية كبيرة من الانحرافات. وأكدت على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للموازنة وتحديد أوجه الإنفاق غير الضرورية. وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات الديون والتضخم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران قطاع غزة الموازنة المصرية مجلس النواب دونالد ترامب مساعدات إنسانية التحرش الديون العامة

United States Latest News, United States Headlines