نائبة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تتهم نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتدعو إلى إعادة تقييم العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وفي سياق رياضي، الأهلي يقترب من حسم لقب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك. كما أكد بوتين على التزام روسيا بالسلام في الشرق الأوسط.

شهدت الساحة الدولية تطورات متسارعة خلال الساعات الأخيرة، تتصدرها تصريحات صادمة ل ويندي شيرمان ، نائبة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، والتي اتهمت فيها سياسات رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو بالتسبب في إبادة جماعية في قطاع غزة ، وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكدت شيرمان، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة بلومبيرغ، أن إسرائيل ترتكب بالفعل إبادة جماعية، وأن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذه العملية، نظرًا لدعمها المستمر لإسرائيل. وأشارت إلى أن السياسة الأمريكية الحالية مرتبطة بشكل وثيق بالعلاقات مع إسرائيل في مختلف المجالات، وأن هذه العلاقات تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، مع التأكيد في الوقت ذاته على حق إسرائيل في السلام والأمن، وأهمية ضمان وجود الدولة اليهودية.

هذه التصريحات تأتي في ظل استمرار التوتر في المنطقة، وتصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وفي سياق متصل، تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا مستمرًا في خروقات اتفاق وقف النار، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 817 فلسطينيًا وإصابة 2296 آخرين منذ بدء سريان الاتفاق.

يأتي ذلك بعد عامين من حرب مدمرة بدأت في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتسببت في مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 172 ألفًا آخرين، بالإضافة إلى دمار هائل للبنية التحتية المدنية، حيث تضرر 90 بالمئة من المباني والمرافق الأساسية. هذه الأرقام المروعة تلقي الضوء على حجم المعاناة الإنسانية في غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين.

وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل عملية السلام في المنطقة، وإمكانية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. كما تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة، كراعية رئيسية لعملية السلام، في الضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى طاولة المفاوضات، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. وبعيدًا عن التطورات السياسية والأمنية، يترقب عشاق كرة القدم في مصر تتويج فريق الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز. ومع تعادل الزمالك مع إنبي، أصبح الأهلي على بعد خطوة واحدة من حسم اللقب.

ويتوقف تتويج الأهلي رسميًا على نتيجة مباراته القادمة، حيث يكفي للفريق الأحمر تحقيق الفوز أو التعادل لضمان الفوز بالدوري. هذا الإنجاز سيكون بمثابة تتويج لموسم حافل بالإنجازات للفريق الأهلي، ويعكس تفوقه على منافسيه. وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستفعل كل ما يلزم من أجل مصلحة إيران ودول المنطقة، بهدف ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. وجاءت هذه التصريحات في إطار جهود روسيا الدبلوماسية لتهدئة التوترات في المنطقة، وتعزيز التعاون الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، صدر كتاب جديد يستعرض تاريخ مدينة لندن عبر 300 عام، من خلال مبانيها وتحولاتها وتاريخها الاجتماعي الغني، مما يقدم نظرة شاملة على تطور هذه المدينة العريقة. هذه الأحداث المتنوعة تعكس تعقيد المشهد الإقليمي والدولي، وتبرز أهمية متابعة التطورات عن كثب





