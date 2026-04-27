تصريحات مثيرة في الشرق الأوسط: من نتنياهو إلى حسين فهمي ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تشهد المنطقة العربية تحولات سياسية وثقافية ورياضية متزامنة، حيث تتناول هذه المقالة تصريحات مسؤول أمريكي سابق حول نتنياهو، وموقف صلاح من مونديال 2026، ومشاركة حسين فهمي في فيلم وثائقي صيني، بالإضافة إلى افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

أثارت تصريحات مسؤول أمريكي سابق جدلا واسعا في المنطقة بعد اتهامه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة ، مؤكدا أن هذه الأعمال زعزعت استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

من جانب آخر، منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية حكومته مهلة حتى يوليو المقبل لحسم التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه التحقيقات. في سياق مختلف، أعلن إبراهيم حسن، مساعد مدرب منتخب مصر لكرة القدم، عن موقف محمد صلاح، نجم ليفربول، من مشاركته في مونديال 2026 بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، مشيرا إلى أن صلاح سيواصل العلاج حتى يعود إلى أفضل مستواه.

وفي مشهد فني مختلف، شارك الفنان حسين فهمي مع فريق عمل «القاهرة السينمائي» في تناول وجبة كشري في أحد محلات وسط البلد، حيث استقبله القائمون على المطعم بحفاوة كبيرة، قدموا له باقة ورد، وأقاموا له زفة بلدي على أنغام أغنية «يا واد يا تقيل». كما التقط فهمي صورا مع العاملين بالمطعم وزواره، مما يعكس ارتباطه العميق بالثقافة الشعبية المصرية.

وكان قد انتهى فهمي مؤخرا من تصوير دوره في الفيلم الوثائقي الدرامي الصيني «القصة التي وجدتها في الصين»، الذي تنتجها شبكة التلفزيون الدولية الصينية (CGTN)، حيث يجسد شخصية مسافر حكيم يستكشف مدنا صينية عدة، بما في ذلك بكين وهانجتشو وسوجو وشنتشن، في خطوة تعكس الاحتفال بمرور سبعين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين. وفي إطار ثقافي آخر، حضر وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي شهد نفاذ تذاكر ندوة «هل يغير الفيلم وعي الأسرة؟

» بعد ساعة فقط من فتح الحجز، مما يشير إلى الاهتمام الكبير بالمهرجان. وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وثقافية ورياضية متزامنة، مما يعكس تعقيد المشهد العام في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تستمر هذه التحولات في التأثير على مختلف المجالات في الفترة المقبلة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نتنياهو غزة محمد صلاح حسين فهمي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

United States Latest News, United States Headlines

