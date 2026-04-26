تصريحات ترامب حول إيران وجهود مصر لتأمين إمدادات الطاقة

أكد ترامب قرب انتهاء أي حرب مع إيران بانتصار أمريكي، بينما تواصل باكستان جهود الوساطة. في مصر، يناقش مدبولي مع وزير البترول خطط تأمين إمدادات الطاقة استعدادًا لفصل الصيف وتنمية حقل دينيس غرب.

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن أي صراع محتمل مع إيران سيكون قصيراً وسينتهي بانتصار ساحق للولايات المتحدة. جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية شاملة.

وفي سياق متصل، أشارت باكستان إلى استمرار قنوات الاتصال غير المباشرة بين واشنطن وطهران، على الرغم من التطورات الأخيرة التي تزيد من حدة التوتر. هذه الاتصالات، التي تتم بوساطة دول إقليمية، تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع التصعيد. في مصر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً هاماً مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تركز الاجتماع على متابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وخاصة الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك استعداداً لفصل الصيف الذي يشهد عادةً زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء. تم خلال الاجتماع استعراض سيناريوهات وزارة البترول المختلفة للاستعداد لمواجهة الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، مع التركيز على خطط تأمين الوقود اللازم لقطاع الكهرباء. وتشمل هذه الخطط تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز، والاستفادة من سفن التغييز العائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، مما يضمن توفير إمدادات آمنة ومستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية دعم استمرار عمل القطاع الصناعي بكامل طاقته الإنتاجية والتصديرية، وذلك من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن وزير البترول عرض خلال الاجتماع جهود زيادة الإنتاج من الحقول الحالية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مكثفة لأعمال البحث والاستكشاف عن مصادر جديدة للنفط والغاز. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تسريع وتيرة تنمية حقل 'دينيس غرب' المكتشف حديثاً قبالة سواحل بورسعيد.

يمثل هذا الحقل إضافة هامة للإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ومن المتوقع أن يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما اطّلع رئيس الوزراء على جهود وزارة البترول لتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، والذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجلس الوزراء أن أغلب المشروعات التي تندرج ضمن المرحلة الأولى من مبادرة 'حياة كريمة' تقترب من الانتهاء، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتعد مبادرة 'حياة كريمة' من أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد. وتستهدف المبادرة تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين المناطق المختلفة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتؤكد الحكومة المصرية على أهمية التعاون مع جميع الشركاء الدوليين والمحليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتعتبر مصر من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك في إطار التزامها بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية البيئة





