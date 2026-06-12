تصريحات ديمبيلي: زيدان أيقونة وميسي الأفضل ومبابي يستحق الدعم

تحدث عثمان ديمبيلي عن زين الدين زيدان وليونيل ميسي وكيليان مبابي، معربًا عن إعجابه بزيدان ودعمه لمبابي، ومؤكدًا أن ميسي لا يزال الأفضل في العالم.

أشاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي ، جناح فريق باريس سان جيرمان، بالمدرب الأسطوري زين الدين زيدان ، معتبرًا إياه أيقونة حقيقية ل كرة القدم الفرنسية وأفضل مدرب في التاريخ.

وفي تصريحات حصرية لصحيفة ماركا الإسبانية، أعرب ديمبيلي عن أمله في أن يتولى زيدان تدريب المنتخب الفرنسي في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن إنجازاته مع ريال مدريد، خاصة الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، تجعله الشخص الأنسب لقيادة الديوك نحو المجد. وقال ديمبيلي: واجهت زيدان عندما كان مدربًا لريال مدريد وأنا في برشلونة، ورأيت عن كثب عبقريته التكتيكية وحسن تعامله مع اللاعبين. إنه ليس مجرد مدرب، بل أيقونة تجمع بين الحكمة والكاريزما.

الجماهير الفرنسية تحلم برؤيته على رأس الجهاز الفني للمنتخب، وأنا متأكد من أنه سيحدث فرقًا كبيرًا. وتابع: زيدان أثبت نفسه في أصعب الظروف، وقدرته على بناء فريق متوازن وتحقيق الانتصارات لا مثيل لها. وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي زامله ديمبيلي في برشلونة، قال: ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي. لا يزال خطيرًا حتى في سن 38 عامًا، ومن الصعب إيقافه.

هو لاعب خارق للعادة، يمتلك موهبة استثنائية تجعله قادرًا على حسم المباريات بمفرده. أعتقد أنه ما زال بإمكانه الفوز بكأس العالم مرة أخرى، خاصة أنه يمتلك روحًا قتالية لا تعرف الاستسلام. وأضاف: التعامل معه في التدريبات كان تجربة فريدة، فهو متواضع ومجتهد، ومستواه لا يتراجع مع تقدم العمر. ودافع ديمبيلي بقوة عن مواطنه كيليان مبابي، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة في إسبانيا منذ انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال: ما يحدث مع كيليان غير عادل تمامًا. إنه لاعب مذهل، ورجل رائع خارج الملعب. أعرفه منذ سنوات طويلة، وأرى حجم المعاناة التي يمر بها بسبب المبالغة في الانتقادات. أحيانًا يُتوقع منه المستحيل، وهو لا يزال شابًا يتعلم.

يجب أن نتحلى بالصبر معه، لأن إمكانياته هائلة وسيقدم الكثير. وأكد ديمبيلي أن مبابي يمتلك شخصية قوية وقادر على تجاوز هذه الفترة الصعبة، مشددًا على ضرورة دعمه بدلاً من إحباطه. يذكر أن ديمبيلي انضم إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أعمدة الفريق الهجومية بقدراته الفائقة في المراوغة والسرعة. كما سجل أهدافًا حاسمة في دوري الأبطال هذا الموسم، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وتأتي تصريحاته الأخيرة في وقت يشهد فيه المنتخب الفرنسي حالة من عدم اليقين بخصوص مستقبل مدربه ديديه ديشان، مما يزيد من احتمالية تعيين زيدان في المستقبل القريب. على الجانب الآخر، يبدي ميسي استمراره في التألق مع إنتر ميامي الأمريكي، حيث يقود الفريق لتحقيق نتائج مميزة في الدوري الأمريكي. ويرى نقاد كرة القدم أن قدرة ميسي على التكيف مع مختلف البطولات والأعمار تجعله أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

أما مبابي، فرغم الانتقادات، يقدم مستويات جيدة مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا في 20 مباراة، مما يثبت جدارته بالتقدير. في الختام، تعكس تصريحات ديمبيلي احترامه العميق لأساطير الكرة العالمية، كما تظهر دعمه لزملائه في المنتخب. ويبقى السؤال: هل سيتولى زيدان تدريب فرنسا قريبًا؟ وهل سيستمر ميسي في إبهار العالم بعمر 38؟ وهل سينجح مبابي في إسكات منتقديه





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