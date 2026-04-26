تصريحات ترامب حول إيران.. وباكستان تؤكد استمرار الاتصالات.. وفعاليات بطولة أفريقيا للجمباز

آخر التطورات بشأن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيد ترامب على قرب انتهاء أي حرب محتملة، وجهود باكستان في تسهيل الاتصالات غير المباشرة، بالإضافة إلى فعاليات بطولة أفريقيا للجمباز الفني في الكاميرون.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أي حرب محتملة مع إيران ستكون قصيرة الأجل وستنتهي بسرعة، معربًا عن ثقته بتحقيق النصر في حال نشوب صراع.

جاء هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات بين البلدين، وتحديدًا بعد سلسلة من الأحداث المتتالية التي أثارت مخاوف دولية بشأن اندلاع مواجهة عسكرية شاملة. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة مستعدة تمامًا للرد على أي عدوان إيراني، لكنه في الوقت نفسه أبدى رغبته في تجنب الحرب، مفضلاً الحلول الدبلوماسية والتفاوض. وأضاف أن الإدارة الأمريكية تعمل على ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران من خلال العقوبات الاقتصادية، بهدف إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بشروط دولية تضمن الاستقرار الإقليمي.

في سياق متصل، صرحت باكستان بأن الاتصالات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة على الرغم من التوتر المتزايد في المنطقة. وأوضحت باكستان أنها تلعب دورًا وسيطًا في تسهيل هذه الاتصالات، بهدف تخفيف حدة التوتر ومنع التصعيد. وأكدت باكستان على أهمية الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الخلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن أي مواجهة عسكرية ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.

وأعربت باكستان عن قلقها العميق بشأن التطورات الأخيرة، ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. كما أكدت باكستان على استعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لتهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. على صعيد آخر، شهدت بطولة أفريقيا للجمباز الفني، المقامة حاليًا في الكاميرون، فعاليات مهمة على هامش المنافسات الرياضية.

استقبل إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، كلاً من إني فلور يكل، رئيسة اتحاد الجمباز الكاميروني واللجنة العليا المنظمة للبطولة، وموريناري واتانابي، رئيس الاتحاد الدولي للجمباز. وقد أشاد واتانابي بالقفزة النوعية التي يشهدها الجمباز الفني في أفريقيا، وبالأداء المتميز للرياضيين المشاركين في البطولة، مؤكدًا أن مشاركة أبطال العالم والأولمبياد قد أضفت حيوية وقوة للمنافسة على الميداليات.

كما وجه واتانابي الشكر للدكتور إيهاب أمين على جهوده في نشر اللعبة داخل القارة الأفريقية، وعلى تنظيم الكاميرون للبطولة لأول مرة. من جانبه، أكد إيهاب أمين أن حضور رئيس الاتحاد الدولي للجمباز في هذا الحدث الأفريقي يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة للقارة السمراء ووضعها على الخريطة الرياضية العالمية. وأضاف أن البطولة تشهد تنافسًا قويًا بين الدول المشاركة، وأن الرياضيين يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والصعود إلى منصات التتويج.

وتعد هذه البطولة فرصة مهمة للرياضيين الأفارقة لإظهار مهاراتهم وقدراتهم، ولتبادل الخبرات مع نظرائهم من الدول الأخرى. كما أنها تساهم في تطوير اللعبة في القارة الأفريقية وتشجيع المزيد من الشباب على ممارسة الرياضة. وتأتي هذه البطولة في إطار جهود الاتحاد الأفريقي للجمباز لتعزيز اللعبة في القارة، وتطوير مستوى الرياضيين، ورفع مستوى المنافسة. ومن المتوقع أن تشهد البطولة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وأن تكون ناجحة من جميع النواحي





