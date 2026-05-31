تصريحات المستكاوي ومشروع القانون وجماهير ليفربول ومنتخب الناشئين: أبرز المستجدات

تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية والبرلمانية في مصر ومشاهد عالمية، تشمل تحليلًا لتصريحات حسن المستكاوي حول احتفالات دوري أبطال أوروبا، وموقف اللجنة التشريعية من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وطلب جماهير ليفربول بعودة محمد صلاح، بالإضافة إلى تحضيرات منتخب مصر للناشئين لمباراة الميدالية البرونزية أمام المغرب.

ضمن تصريحات خاصة، أكد حسن المستكاوي ، المحلل الرياضي المعروف، أن الاحتفال بمصر للفوز ب دوري أبطال أوروبا سيكون أكثر تأثيرًا وأهمية من أي مباراة تتويج رسمية قد تقام ضد فريق أرسنال الإنجليزي.

وجاءت تعليقاته في سياق تحليل أوسع للأحداث الرياضية الكبرى وتأثيرها على المشجعين. في تطور آخر، أثارت تصريحات وكيل وزارة العدل في البرلمان المصري حول مشروع قانون الأحوال الشخصية جدلًا واسعًا، حيث أكدت أن اللجنة التشريعية لا تقف مع أو ضد أي طرف، بل تسعى لصياغة قانون متوازن ينظم العلاقات الأسرية. وأعربت عن تمسكها بإشراك جميع الأطياف في النقاش حول القانون.

على الصعيد الرياضي الكروي، شهدت الساحة مؤخرًا تقارير صحفية أشارت إلى أن جماهير نادي ليفربول الإنجليزي بدأت حملة للمطالبة بعودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق بعد إقالة المدرب يورغن كلوب، وهو ما نفته الإدارة恨 لكنه يعكس حجم الحب والتقدير الذي يحظى به اللاعب. وفي سياق منافسات كرة القدم الإفريقية، يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره المغربي في مباراة تحديد المركز الثالث، برعاية أكاديمية محمد السادس في city سلا.

وقد حث وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري ورئيس بعثة المنتخب، اللاعبين على التركيز في المباراة وتحقيق الميدالية البرونزية، مشيرًا إلى أن الفريق قد حقق هدفه الأساسي بالوصول إلى نهائيات كأس العالم، بعد تأهل من شنغápا شمال أفريقيا. وطالب درويش اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور خارج الملعب، والتركيز فقط على أداء المباراة. يذكر أن المنتخب الوطني للناشئين قد قدم أداءً مميزًا في البطولة، وصل إلى نصف النهائي قبل أن يخ. Sprintf by penalty shootout. وتشهد المباراة النهائية إصرارًا من الفريقين لإنهاء البطولة بمنظور مشرف





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

حسن المستكاوي دوري أبطال أوروبا مشروع قانون الأحوال الشخصية جماهير ليفربول محمد صلاح منتخب الناشئين كأس الأمم الإفريقية

United States Latest News, United States Headlines